Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей

Два таких случая выявлены в Жиздринском районе, сообщили 27 сентября в прокуратуре Калужской области.

В 2020 году женщины оформили браки с мигрантами, чтобы тебе могли легализоваться в России.

Одной заплатили 15 тысяч рублей, другой – 20 тысяч.

Решением суда браки аннулированы, а деньги женщины должны вернуть государству.