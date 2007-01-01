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Общество

Житель Калужской области оплатил деньги за несуществующий отдых

В феврале мужчина перевел на счет другой женщины свыше 44 тысяч рублей в качестве оплаты за проживание на базе отдыха в Архыз.
Анастасия Каторгина
11:36 сегодня
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Информацию о нем он нашел на сервисе «Яндекс.Карты».

Об этом 26 сентября рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Однако потом в комментариях на сервисе появилась информация, что базы отдыха «Архыз-Скай» на самом деле не существует.

Мужчина пытался позвонить женщине, который он отправил деньги, но ее номер уже был заблокирован.

В итоге житель Дзержинского района подал в суд. Он направил требования о возврате неосновательного обогащения. Сама ответчица не заседание не явилась.

Суд установил, что этой зимой были переведены 44 100 рублей за аренду домика для отдыха. Затем из них 42 тысячи рублей переведены на счет еще одного человека. После этого организаторы отдыха перестали выходить на связь.

В итоге суд взыскал с женщины 44 100 рублей, проценты за использование чужими деньгами – 4 325 рублей и расходы по оплате госпошлины.

Пока решение в законную силу еще не вступило.

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Лента комментариев
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Если мне не изменяет память, То "Кремлевское" - это спред, а никак не масло. Учите мат.часть, товарищ!

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Так что пройдет?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. Придётся переходить на дешёвое "элитное" масло "Кремлёвское", которое по своей сути есть пальмовый маргарин.😡

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йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

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mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

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16:26 26.09
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best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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