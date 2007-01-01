Житель Калужской области оплатил деньги за несуществующий отдых

В феврале мужчина перевел на счет другой женщины свыше 44 тысяч рублей в качестве оплаты за проживание на базе отдыха в Архыз.

Информацию о нем он нашел на сервисе «Яндекс.Карты».

Об этом 26 сентября рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Однако потом в комментариях на сервисе появилась информация, что базы отдыха «Архыз-Скай» на самом деле не существует.

Мужчина пытался позвонить женщине, который он отправил деньги, но ее номер уже был заблокирован.

В итоге житель Дзержинского района подал в суд. Он направил требования о возврате неосновательного обогащения. Сама ответчица не заседание не явилась.

Суд установил, что этой зимой были переведены 44 100 рублей за аренду домика для отдыха. Затем из них 42 тысячи рублей переведены на счет еще одного человека. После этого организаторы отдыха перестали выходить на связь.

В итоге суд взыскал с женщины 44 100 рублей, проценты за использование чужими деньгами – 4 325 рублей и расходы по оплате госпошлины.

Пока решение в законную силу еще не вступило.