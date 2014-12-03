+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Приглашаем вас присоединиться к команде победителей!
Новость дня Общество

Приглашаем вас присоединиться к команде победителей!

11:31 сегодня
0 195
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фора-Банк, признанный «Работодателем года 2024» в калужском регионе, в связи с расширением штата набирает сотрудников:

  • Бухгалтер
  • Экономист в планово-экономический отдел
  • Старший менеджер по рекламе
  • Экономист банковских карт
  • Экономист по обслуживанию клиентов
  • Начальник отдела по привлечению клиентов
  • Ведущий менеджер по привлечению клиентов
  • Кассир-контролер операционной кассы

В Фора-Банке вы найдете:

  • Конкурентную заработную плату и бонусы;
  • Профессиональный рост и развитие;
  • Дружелюбную атмосферу и поддержку коллег.

Не упусти свой шанс стать частью нашей команды!

 

Отправляй резюме или звони уже сегодня и стань частью истории успеха!

Тел: 8 (4842) 701021, 8 (910) 5200018. 

Также смотри актуальные вакансии в Калуге, Туле и Московской области на сайте Фора-Банка.

Выигрываем Вместе!

Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г. erid: 2Vfnxy3stH6
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
работодатель года
Партнёрские новости
Лента комментариев
Bungee

Если мне не изменяет память, То "Кремлевское" - это спред, а никак не масло. Учите мат.часть, товарищ!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
09:56 сегодня
4 3251
VGA

Так что пройдет?

...
Общество
Флешмоб ко Всемирному дню туризма пройдёт в Калужской области
07:04 сегодня
1 483
ILR

Такое ощущение, что вся редакция вчера "гуляла" - одна статья, интересней другой.

...
Авто и транспорт
В Калужской области ремонтируют дороги к достопримечательностям
06:39 сегодня
1 734
ILR

Статья вообще о чём???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
06:35 сегодня
1 952
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. Придётся переходить на дешёвое "элитное" масло "Кремлёвское", которое по своей сути есть пальмовый маргарин.😡

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
17:32 26.09
4 3251
elisei

Бедная мать,когда узнает что ее ребенка нету(судя что она в реанимации..Мягких облачков малышу...Вся жизнь впереди была,а из за одного......теперь не будет нечего.Сажать лет на 20 надо минимум

...
Происшествия
Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии
17:25 26.09
1 1311
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 26.09
4 3251
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 26.09
4 3251
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 26.09
4 1350
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
Происшествия
После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 26.09
1 1376
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IlhQUnN5NjlvU1lhTXdxUGlNTnREaHc9PSIsInZhbHVlIjoiNHBFMWo2T3FZWk5aUFdxenE1cXExUllrcEdaNm95bElTS0NGK2sySS9uOXFOUVVTenZxT0RFdy9iV1J1TitsZ1lXdUpxcE9BaTQvMXI5T1ZFajd5RVdTK2NIUndTckFYUVNVbGZlU1BrOFVGV2JOY2hXTEw4L2U0OU5VWVd4cDJBUDZkTTE3b0FWdW50RWlRbjNjNmlDZnB3b1R4MkVrTmx2b1hscS9GUG53SDJFODFFS3E2a2IvazkxNWhIMFVDbThKTEkzRjNxa2RwQUIyenZJVkVHYmJhZGxLNVMzOHJyZHY5aVo2VFdnZk9DWS9UT1JOZWk3ejRxek44UDZYdk9YN0YvM1lXMGx0ODdpRHAvVlJtcDVESDMya1Y5ZGJKdmZjWjRtbCs0UmJUL0NRb2NyajB6TEJsRVdoRXdKLy95czRNQmpHVzRWQmZHYytOVjRrek9IOStGbG9rMzF5L0t2bXUwQ081cmsrT0lDRHI2b0sxSHUxSks4TncxMlV6T29iZnZmMWNzWkJXRWM4VkVaNU1YbEwyZDAzM2NRaDNVRnA0L2RUaXJCZVVYWlhxb3RicHNWOFZiODFITHpyYnJzTC9SVTN1UU4zYWQ2dXlEeFhlZHRwZ09Hc1lWVnpwWEdGNlNQd2QrTUdEZGw4L1VkYmNBQ3Y0bTF0cy9ia3lPeElkMGtiWndDNXJnTlVJQlZKekhHcm9zUFQzTm9lb0NNaXhwY0wzYkM3c29xNWcyYTRrQTNDYlhDZzROaTFqWEpNZlFoUHlpRmJZNWhpRVNaUUJCalpNTmM5Nzh6UThYUFVjWXF1M05SWTNqRmYxaWlwSFVwTWprbDlvYXhBbCIsIm1hYyI6IjNhOWI2NDVlNzE0YjllM2UzNjJiYTM2ZDRjYjNlNDY3YjU2OTEyNzk3N2I2NDIwOGVhZmJhZTVlOGNmOTNhZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ikg4Q3B3YmdvU3lIZERHczllZXZmdXc9PSIsInZhbHVlIjoia2lzTWJsSWlHd0djeTk5WVJLRnFHZEVFUHhjcjM0dS8rRjJKaTJnZkl3bUsybmc2bDd2bEhPQ3ZEQUZ6L2JBTHFqcjROcDUzUWRoSGcyZlFMYjE1c0Q3c0JZeGxVNzViZkxpUVpXckd4MFBJNGpjL2FNdG94dDhidFFDM2NYVWlxV1dxVzM4WVdVb3l2aFc3aVd0Z0hmQk5zeC9NakJLS3I4VzdVcS9sdzQyS0s1N04wZTh3clp0TWtheWhGTkVBU2RtUnhLeDl3dStRRVBJYkNxbEFWZWNoRm52OTFJN0N4ODhucFZVdVRDZVdmd1F4d1YxblhmbUV0MC9WMXlvZC82bm00b0FacFA2UVo1dXlteC9SYUVXMVNSRDIrQ2tudkxHTUZkbDhQTXZqNnpQbFgwRWtaVEtNVHFrM0luWDd6N09DczUvcWtIamJhbE5GRTJwQnhPZlBKU20yMnJFQ3FVUEZHQ0gvYmk0VzdKUXpITE5MQWxybHUwKy9YVmhSMW96R3VvMEtLQnFadXl3N21RbTd5NE9WeFE5QmV0YXZGNXpIS2xzdDRBN3JDYXpnZjR0Zm9vUE1RMkpqNnBpTCIsIm1hYyI6ImMxZmI5MjUzZmM5MzdiNTJkZmY1NDcyNDc4YzU5MWM5ZWEwYTYzOTFlZDdmYzM0YzkxMmU0ZGE3N2EzZTVmYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+