Приглашаем вас присоединиться к команде победителей!

Фора-Банк, признанный «Работодателем года 2024» в калужском регионе, в связи с расширением штата набирает сотрудников:

Бухгалтер

Экономист в планово-экономический отдел

Старший менеджер по рекламе

Экономист банковских карт

Экономист по обслуживанию клиентов

Начальник отдела по привлечению клиентов

Ведущий менеджер по привлечению клиентов

Кассир-контролер операционной кассы

В Фора-Банке вы найдете:

Конкурентную заработную плату и бонусы;

Профессиональный рост и развитие;

Дружелюбную атмосферу и поддержку коллег.

Не упусти свой шанс стать частью нашей команды!

Отправляй резюме или звони уже сегодня и стань частью истории успеха!

Тел: 8 (4842) 701021, 8 (910) 5200018.

Также смотри актуальные вакансии в Калуге, Туле и Московской области на сайте Фора-Банка.

Выигрываем Вместе!