Приглашаем вас присоединиться к команде победителей!
Фора-Банк, признанный «Работодателем года 2024» в калужском регионе, в связи с расширением штата набирает сотрудников:
- Бухгалтер
- Экономист в планово-экономический отдел
- Старший менеджер по рекламе
- Экономист банковских карт
- Экономист по обслуживанию клиентов
- Начальник отдела по привлечению клиентов
- Ведущий менеджер по привлечению клиентов
- Кассир-контролер операционной кассы
В Фора-Банке вы найдете:
- Конкурентную заработную плату и бонусы;
- Профессиональный рост и развитие;
- Дружелюбную атмосферу и поддержку коллег.
Не упусти свой шанс стать частью нашей команды!
Отправляй резюме или звони уже сегодня и стань частью истории успеха!
Тел: 8 (4842) 701021, 8 (910) 5200018.
Также смотри актуальные вакансии в Калуге, Туле и Московской области на сайте Фора-Банка.
Выигрываем Вместе!
Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г. erid: 2Vfnxy3stH6
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