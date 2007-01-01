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Новость дня Общество

В Калуге жалуются на отсутствие льготных лекарств для инвалидов

О проблеме в пятницу, 27 сентября, рассказала на странице губернатора местная жительница.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
0 473
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- Остался один день, и рецепт будет недействительным, - написала калужанка. - Мы месяц простояли на контроле, никто не позвонил, в аптеках говорят, что лекарств нет. Никого не волнует, чем лечить инвалида-паркенсонщика.

Информацию о проблемах с лекарствами подтвердили в министерстве здравоохранения Калужской области. Каких-либо сроков там не назвали.

- Препараты закупаются по мере поступления средств из федерального и регионального бюджетов, - говорится в комментарии Минздрава. - При отсутствии лекарства в аптеке, препарат могут поставить на контроль и позже привести со склада для пациента. Чтобы узнать о поступлении лекарства, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии Калугафармации 8 (958) 508-73-11.

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Лента комментариев
Bungee

Если мне не изменяет память, То "Кремлевское" - это спред, а никак не масло. Учите мат.часть, товарищ!

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VGA

Так что пройдет?

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ILR

Такое ощущение, что вся редакция вчера "гуляла" - одна статья, интересней другой.

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ILR

Статья вообще о чём???

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. Придётся переходить на дешёвое "элитное" масло "Кремлёвское", которое по своей сути есть пальмовый маргарин.😡

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Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
17:32 26.09
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elisei

Бедная мать,когда узнает что ее ребенка нету(судя что она в реанимации..Мягких облачков малышу...Вся жизнь впереди была,а из за одного......теперь не будет нечего.Сажать лет на 20 надо минимум

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Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии
17:25 26.09
1 1311
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 26.09
4 3251
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

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Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 26.09
4 3251
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 26.09
4 1350
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
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После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 26.09
1 1376
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