В Калуге жалуются на отсутствие льготных лекарств для инвалидов

О проблеме в пятницу, 27 сентября, рассказала на странице губернатора местная жительница.

- Остался один день, и рецепт будет недействительным, - написала калужанка. - Мы месяц простояли на контроле, никто не позвонил, в аптеках говорят, что лекарств нет. Никого не волнует, чем лечить инвалида-паркенсонщика.

Информацию о проблемах с лекарствами подтвердили в министерстве здравоохранения Калужской области. Каких-либо сроков там не назвали.

- Препараты закупаются по мере поступления средств из федерального и регионального бюджетов, - говорится в комментарии Минздрава. - При отсутствии лекарства в аптеке, препарат могут поставить на контроль и позже привести со склада для пациента. Чтобы узнать о поступлении лекарства, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии Калугафармации 8 (958) 508-73-11.