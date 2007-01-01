Флешмоб ко Всемирному дню туризма пройдёт в Калужской области
В воскресенье, 28 сентября, в шести городах пройдут экскурсии. Они будут бесплатными, но нужно записаться на сайте Туристического портала области.
Центр «Калужский край» вместе с министерством культуры и туризма запланировали различные мероприятия, рассказали 26 сентября в правительстве.
К примеру, состоится фотоконкурс «Туристическая семья Калужской области».
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....