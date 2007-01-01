Флешмоб ко Всемирному дню туризма пройдёт в Калужской области

В воскресенье, 28 сентября, в шести городах пройдут экскурсии. Они будут бесплатными, но нужно записаться на сайте Туристического портала области.

Центр «Калужский край» вместе с министерством культуры и туризма запланировали различные мероприятия, рассказали 26 сентября в правительстве.

К примеру, состоится фотоконкурс «Туристическая семья Калужской области».