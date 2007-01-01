Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на 5 тысяч рублей. Также была проведена разъяснительная беседа с мужчиной о важности своевременного выявления заболеваний.
В результате должник прошел обследование и оказался здоров.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....