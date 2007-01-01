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Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов

Анастасия Каторгина

Мужчина должен был пройти флюорографию после выхода из колонии, но не спешил с медосмотром. Об этом сообщили 25 сентября в УФССП.

Анастасия Каторгина 424 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники