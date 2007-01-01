Участникам чемпионата «Абилимпикс» помогли определиться с профессией в кадровом центре Калуги

Там прошла психологическая профориентационная игра, рассказали 26 сентября в региональном Минтруда.

Участники могли выбрать подходящую для них сферу с помощью метафорических ассоциативных карт «Профессии» и текстовых карт «Формула профессий. XXI век».

Председатель движения «Абилимпикс» в Калужской области Артем Русин порекомендовал всем сверстникам обращаться в кадровые центры.