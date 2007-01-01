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Общество

Участникам чемпионата «Абилимпикс» помогли определиться с профессией в кадровом центре Калуги

Там прошла психологическая профориентационная игра, рассказали 26 сентября в региональном Минтруда.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
0 205
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Участники могли выбрать подходящую для них сферу с помощью метафорических ассоциативных карт «Профессии» и текстовых карт «Формула профессий. XXI век». 

Председатель движения «Абилимпикс» в Калужской области Артем Русин порекомендовал всем сверстникам обращаться в кадровые центры.

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Лента комментариев
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 сегодня
2 773
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 сегодня
2 773
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 сегодня
4 1174
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
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14:34 сегодня
1 1088
Василёк

проворовался ?

...
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14:32 сегодня
2 796
Василёк

Предать огласке - чтобы что ?

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14:27 сегодня
2 8352
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:21 сегодня
6 2148
Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

...
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Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:16 сегодня
6 2148
Василёк

а главное "нахрена"

...
Общество
В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
14:13 сегодня
3 1825
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:06 сегодня
4 1174
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