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Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло

За 180-граммовую упаковку сливочного масла в магазинах региона просят уже около 200 рублей.
Дмитрий Ивьев
15:50 сегодня
0 161
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Жалобы на такие цены калужане оставляют в соцсетях. В четверг, 26 сентября, ситуацию прокомментировали в региональном министерстве конкурентной политики:

- Стоимость на молочную продукцию и масло в магазине зависит от цены производителя молока. Если молочная продукция качественная, сделана без добавления растительных жиров, тогда её цена не может быть ниже определённого предела. Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока. Средняя отпускная цена на молоко-сырьё у с/х производителя в Калужской области - 42 руб./литр. Потом это молоко ещё нужно переработать на молочном заводе путём пастеризации и поставить в магазины. В Калужской области средняя цена на молоко пастеризованное составляет 86 руб./литр.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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