Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло

За 180-граммовую упаковку сливочного масла в магазинах региона просят уже около 200 рублей.

Жалобы на такие цены калужане оставляют в соцсетях. В четверг, 26 сентября, ситуацию прокомментировали в региональном министерстве конкурентной политики:

- Стоимость на молочную продукцию и масло в магазине зависит от цены производителя молока. Если молочная продукция качественная, сделана без добавления растительных жиров, тогда её цена не может быть ниже определённого предела. Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока. Средняя отпускная цена на молоко-сырьё у с/х производителя в Калужской области - 42 руб./литр. Потом это молоко ещё нужно переработать на молочном заводе путём пастеризации и поставить в магазины. В Калужской области средняя цена на молоко пастеризованное составляет 86 руб./литр.