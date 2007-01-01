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Общество

Что такое «новый уровень» у T2 и почему о нем все говорят?

16:11 сегодня
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Этой осенью давно знакомый российский оператор мобильной связи Tele2 удивил всех, изменив привычный бренд на лаконичное T2. А вот свой главный слоган «Другие правила» компания расширила до «нового уровня». Разбираем, что же это значит.

Наверное, уже не осталось такого человека, который бы не знал, что Tele2 теперь T2. Оператор хорошо подготовился к изменениям. Мы увидели салоны связи в новом стиле, яркий рекламный ролик. А самые технологичные из нас – громкую кампанию в Telegram, в ходе которой 82 крупных канала сменили аватарки на маленькую t в 9 утра 4 сентября.

Что значит «Другие правила. Новый уровень»? Разбираемся вместе.

Вернемся на 7 лет назад. Концепция «Другие правила» знакома абонентам с 2017 года. Тогда оператор заявил об инновационных продуктах и цифровых партнерских сервисах, которые отражают предпочтения абонентов. Сказано – сделано. Компания успешно внедрила программу лояльности «Больше», обмен минут на скидки, онлайн-путеводитель по интересным местам и другие возможности. Также вырос уровень технического развития, сервиса оператора. Вот уже и третье место по абонентской базе. В общем, переросли свои же планы, а значит идея оформить бренд в соответствии с такими результатами и, конечно, выход на тот самый новый уровень – вполне объяснимы.

Что это дает клиентам?

Об этом мы спросили директора макрорегиона «Центр», Дениса Маликова:

«Во-первых, мы с вами продолжаем пользоваться привычными фишкам в виде вечных минут и гигабайтов, безлимитных соцсетей или защиты от скрытых подписок. Во-вторых, новый бренд не равно повышение стоимости тарифов, сейчас у нас действует заморозка цены до конца следующего года. В-третьих, мы продолжаем работать над развитием сети. Расширение зоны покрытия и модернизация технической инфраструктуры — по-прежнему ключевой приоритет. В T2 очень много внимания уделяется именно стабильности сигнала и скорости мобильного интернета».

На «новом уровне» компания еще больше фокусируется на клиенте. Перезапуск «Других правил» ориентирован на интересы абонента, с которым у Т2 общие ценности. Это готовность бросать вызов, менять привычное, ценить время, не изменять себе, быть устремленным в будущее, смотреть на все под другим углом. Спустя неделю после громкого сообщения о ребрендинге обновили мультиподписку MiXX, добавив Яндекс Плюс. Теперь здесь четыре онлайн-кинотеатра, два музыкальных сервиса и еще больше возможностей получать выгоду с покупок, поездок на такси, кар- и кикшеринге.

«Новый уровень» уже стартовал. Посмотрим, что еще ждать абонентам от T2, ведь в компании заявили о планах выйти в лидеры на рынке мобильной связи.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2VfnxvppbVz
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