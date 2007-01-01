Награждены победители конкурса «Северный в цвету»
В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и депутат Гордумы Андрей Макаров. Лучшие цветоводы микрорайона получили благодарственные письма и подарки, творческие коллективы подготовили концерт.
«Замечательно, что в нашем городе появляются новые добрые традиции, одной из них стал конкурс «Калуга в цвету». Кроме общегородского конкурса, лучших цветоводов определяют и в отдалённых микрорайонах в рамках конкурсов «Ольговка в цвету» и «Кубяка в цвету». Теперь подобный конкурс проводится и в микрорайоне «Северный».
Благодарю всех участников за активную жизненную позицию, своим трудом и талантом вы меняете наш город к лучшему, делаете его болеё красивым, зелёным и комфортным, подаёте правильный пример подрастающему поколению, пример любви к родному городу и заботы о нём», – обратился к участникам конкурса Юрий Моисеев.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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