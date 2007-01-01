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В Калужской области расчистили русло реки Каменки

Дмитрий Ивьев

Работы на трёх километровом участке завершаются в рамках нацпроекта «Экология», рассказали 26 сентября в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Дмитрий Ивьев 281 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники