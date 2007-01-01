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Общество

В Калужской области расчистили русло реки Каменки

Работы на трёх километровом участке завершаются в рамках нацпроекта «Экология», рассказали 26 сентября в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Дмитрий Ивьев
11:27 сегодня
0 281
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Каменка является левым притоком Жиздры.

Расчистка продолжается там с июня.

Как отметили в Минприроды, вспаханный берег планируется засеять луговыми травами. У местных жителей будет больше подходов к реке.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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