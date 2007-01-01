+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Оперативная проктология в ЭХЦ
Общество

Оперативная проктология в ЭХЦ

11:52 сегодня
0 294
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Лазерное лечение геморроя и других проктологических заболеваний в максимально короткие сроки.

Отделение колопроктологии Эндохирургического Центра в Калуге — ​это высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, новые технологии и эффективное лечение.

В ЭХЦ врачи-­колопроктологи выполняют широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе:

  • высокотехнологичные операции на толстой кишке, анальном канале и промежности
  • общепроктологические операции при геморрое, анальной трещине, свищах прямой кишки с использованием малоинвазивных методик с применением лазера, ультразвуковой допплерометрии технологии HАL-RAR, степлерных сшиваюших аппаратов
  • сложные реконструктивно-­восстановительные операции на толстой кишке и органах малого таза
  • операции, связанные с пластикой анального жома
  • пластические операции при ректоцеле и других заболеваниях толстой кишки.

Для пациентов здесь созданы наиболее комфортные условия.

Обратившись за помощью к врачам — ​колопроктологам ЭХЦ, вы получите профессиональный подход к лечению и диагностике вашего заболевания и возможность оперативного лечения в максимально короткие сроки.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

8 (4842) 926-977

сайт: эхц.рф

 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». erid: 2Vfnxw2e9PE
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 сегодня
4 1094
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
Происшествия
После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 сегодня
1 935
Василёк

проворовался ?

...
Общество
Чиновник из Калужской области отправился в зону СВО
14:32 сегодня
2 736
Василёк

Предать огласке - чтобы что ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калужской области школьницы перерезали четверокласснице два сухожилия и нерв
14:27 сегодня
2 8071
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:21 сегодня
6 1785
Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:16 сегодня
6 1785
Василёк

а главное "нахрена"

...
Общество
В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
14:13 сегодня
3 1766
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:06 сегодня
4 1094
Василёк

рисунки на стенах выглядят как "добро пожаловать в совок". За что вы так к детям ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге открылась космическая школа на Байконуре
14:03 сегодня
3 2302
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Преступница с помощью специального устройства изменяла голос на мужской, выдавая себя за администратора.

...
Криминал
Житель Калуги отдал фальшивой проститутке 340 тысяч рублей
12:49 сегодня
1 441
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkpLVWZGYm52SmNHZlI4TG1UL0R5UkE9PSIsInZhbHVlIjoiWm14VEVieFYwZHVWUTBvaW1jSWVPY0FNT1NlM3ovTUFURG1uZTZUc3Y3Q1ovZkUrUkF1RVFFZ1AzYmg4UjZwQldCSGR4SkVxTkV3ejhhT2QwVVVHNE8rWkNpYTFmK0hvK1NqZDJoU0VONGQyYTFZNUtlbzcwT280eHdXZUVoRm55VUJybGNFQUVEWWRLRUFKQmxCaFAvam5Vdks4UVpQSE53NFlURGhVWkJKRWkzYzBpTWNkRFJyeWRPODVDbUUrZ1JVZ3YxQ1lKam9TQUc4OW4rdTgxMStOVmRFWThzY001UWNhOSs0WTRhbk1TQytYRmVaYjhzSTRaajZnUDE3dkkxRjdBR3dsZ0paNHllWjV2YWQraE9NZ0FNZFlxVEFhdjd4a1lrSFoyOVl0WTRHemt1ZXZUbjM4L0ZlTU5VeUNwQzIzd21SSm5iNjZOS3h4eVZqV29ESHNmWFQvVlo3d3NoaFJCckJDTFpLSzJuQk04ZVVQajZkTTd3NkYrZ0hraFhPc0REdnBZMGpFc2VhVkRaN2dxY29PNDR2SWo3TWFVcEpIbUNac1g2ODFaay84WHJVby83WGduOCthVGRTTTQzSTFvNlVaYVU5bTZuUmMydVY1bVdzZ09LL3ZFTG9NbzV5M09PN3BleGo2aVY1RXdENXhYN1VMZHJmUlZncW5BMDh5dnR4TUhmcW84V1VkaVhnVFhhcWZ1WjZKMlhWTytvY1M3ZGcyQlA5bXFIL1d3YjFyNWJGbW5uOXNEalNPZW9wdC8wcDZrbXhyTkc0bHlCTVREeXprMmdHZUVLK1pTWWlmN2dBUVEvTndNNW5POHdIdXc2ODRGdFRJSDZ2NyIsIm1hYyI6IjZlMjU5ZTU1ODc1ZTMzMmEwZjg0ZTQ5Yjk4NjFiZDI0YTllMzdjMTg2NDU0ZmZmMTlkYmM5NzM0ZWM1OTg4NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ii91MktlYUZtMmpPNjhIaDlaT1o4SlE9PSIsInZhbHVlIjoiWkpRUXk1RStobzRHMkdHeG9jRUszWWY4dERSazZEYVF6UnBCTXBBRS9oMTZRclZVdDlzOFM1RmZmUFh0Mm82U1N3NldIUGpMUG1jZVBQdTlZdklRK2U3akl0VFVRSzJaMU0vallIbWxjaGFDMVRuRk80ZmRlZXFDb0RVZ1NoemlwTEZ1dFIzN2FySEFjcUhrQzhqbjArblpOU1NRaWFkSGgva1JxYzdYdC9nNjdJdTZLbHRQdDM0aUxSRXhQRlgzK0pxejFlNzFLYXhnTGE5b1VVQmwyaWNzUkJUZXF6OUZwdVVTYXUrV0w5ZEwxclRkRFM1V3lyVkY2UkdzSWJDV2FUM25QOVo0YzU1bjJ3UXVzWmsvM1pnNjdIK1RWOFJRL1Y1bEU5YmgrVy9DMmpGeEVuK3N1Z2ZCaHJjSTdjSTkrdU4xbVc4TTVPZVJrZGRRdW9uWmdjQjZOQk52bHNRbC9OM2JPYUNDSlZtV1JSWWc4endOeUNjYzZHUkxzUWtxdXAyNWJqNDczcitPcWYzVWQ0WXQva1B4ZTEybzZrZVZkanlzQWZmbm9CcVJNdCtzdkcvaGVKMXlJSXQxRitxRCIsIm1hYyI6IjgwMGM5NzRjNThkYmFhNjk0Mzk4NTNmZDY4OGI5NTBhNDA2Zjg3ZGFkMmQ5NWQ1ZDYxODY1ZmMwZmY1YWM0ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+