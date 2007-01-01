Пропавшего в Калужской области 36-летнего мужчину нашли

Калужанин жив.

Последний раз Николая видели в деревне Елисеевка Мосальского района.

С 23 сентября его местоположение оставалось неизвестным.

Об этом рассказал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Где он находился все это время, не уточняется.