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Новость дня Общество

Пропавшего в Калужской области 36-летнего мужчину нашли

Калужанин жив.
Анастасия Каторгина
10:56 сегодня
0 489
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Последний раз Николая видели в деревне Елисеевка Мосальского района.

С 23 сентября его местоположение оставалось неизвестным.

Об этом рассказал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Где он находился все это время, не уточняется.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

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а главное "нахрена"

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Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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