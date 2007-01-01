Голосовой помощник появился в единой регистратуре Калужской области
С помощью Алены можно оформить льготные рецепты для себя или родственников.
После общения с помощником пациенту на телефон придёт СМС от пользователя Minzdrav40, где будет сказано, что заявка принята.
В министерстве пояснили, что оформить заявки можно только на взрослых.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....