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Общество

Голосовой помощник появился в единой регистратуре Калужской области

Робот Алена стала новым сотрудником горячей линии 122, рассказали 26 сентября в региональном министерстве здравоохранения.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
0 275
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С помощью Алены можно оформить льготные рецепты для себя или родственников.

После общения с помощником пациенту на телефон придёт СМС от пользователя Minzdrav40, где будет сказано, что заявка принята.

В министерстве пояснили, что оформить заявки можно только на взрослых.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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