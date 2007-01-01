Голосовой помощник появился в единой регистратуре Калужской области

Робот Алена стала новым сотрудником горячей линии 122, рассказали 26 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

С помощью Алены можно оформить льготные рецепты для себя или родственников.

После общения с помощником пациенту на телефон придёт СМС от пользователя Minzdrav40, где будет сказано, что заявка принята.

В министерстве пояснили, что оформить заявки можно только на взрослых.