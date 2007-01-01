Детский сад в Калужской области обязали устранить нарушения антитеррористического законодательства
25 сентября об этом рассказала объединенная пресс-служба судов региона.
Садик расположен в Сухиничах на улице Дзержинского.
В июне районная прокуратура провела проверку и выявила, что на территорию сада можно свободно попасть через незапирающуюся калитку.
В результате суд обязал образовательное учреждение выполнить мероприятия по устранению нарушений требований к антитеррористической защищенности.
Решение может быть обжаловано.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....