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Общество

Детский сад в Калужской области обязали устранить нарушения антитеррористического законодательства

Прокуратура потребовала от образовательного учреждения закрыть свободный доступ к зданию, отремонтировав ограждение.
Анастасия Каторгина
10:41 сегодня
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25 сентября об этом рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Садик расположен в Сухиничах на улице Дзержинского.

В июне районная прокуратура провела проверку и выявила, что на территорию сада можно свободно попасть через незапирающуюся калитку.

В результате суд обязал образовательное учреждение выполнить мероприятия по устранению нарушений требований к антитеррористической защищенности.

Решение может быть обжаловано.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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