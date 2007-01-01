Детский сад в Калужской области обязали устранить нарушения антитеррористического законодательства

Прокуратура потребовала от образовательного учреждения закрыть свободный доступ к зданию, отремонтировав ограждение.

25 сентября об этом рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Садик расположен в Сухиничах на улице Дзержинского.

В июне районная прокуратура провела проверку и выявила, что на территорию сада можно свободно попасть через незапирающуюся калитку.

В результате суд обязал образовательное учреждение выполнить мероприятия по устранению нарушений требований к антитеррористической защищенности.

Решение может быть обжаловано.