«ФУЯО Стекло Рус»: сочетая развитие и стабильность
Наши читатели назвали компанию «Работодатель года в сфере стекольной промышленности».
«Фуяо» — яркий и достойный пример успешного международного сотрудничества. Совместно с китайскими партнёрами на протяжении 11 лет завод выпускает в Калуге широкий ассортимент стёкол для легковых и грузовых автомобилей. Многие автолюбители сходятся во мнении, что их качество в разы выше их цены, что в наше время большая редкость.
Здесь создают возможности
Международная компания предоставляет своим сотрудникам интересную и престижную работу. Сейчас на «Фуяо» трудятся более 600 человек, их средний возраст — 35–40 лет.
Здесь ценят и уважают как опыт и мастерство, так молодость и амбиции. Каждый может пройти путь от стартовых до руководящих должностей, вложить частичку души в одно из крупнейших производств.
Бригадиры, начальники участков и цехов — это работники предприятия, которые когда-¬то были обычными операторами. Даже президент корпорации ФУЯО, под руководством которого находится 16 заводов в Китае и по заводу в России, Германии и США, начинал свой путь именно с этой должности. Корпорация создаёт комфортные условия для молодых специалистов и раскрывает их потенциал. В коллективе дружественная и комфортная обстановка. Команда профессионалов работает как единый механизм, где каждый готов прийти на помощь.
С заботой о семьях
На «Фуяо Стекло Рус» люди трудятся, находят друзей и, конечно же, влюбляются. Свою любовь на предприятии уже нашли несколько пар, они создали семьи. Также у многих сотрудников есть дети, и руководство завода заботится о них, часто устраивает семейные мероприятия.
На таких праздниках дети могут посмотреть, чем занимаются мамы и папы или даже определиться с будущей профессией. На «Фуяо Стекло Рус» с большим уважением относятся к семейным ценностям, поэтому такие мероприятия проводят регулярно.
Достойные условия
Работникам «Фуяо» предлагают официальное оформление, стабильную белую зарплату, доставку до предприятия корпоративным транспортом, компенсацию питания, обеспечивают спецодеждой, предоставляют общежитие, в том числе и семейное. На некоторых участках есть надбавка за летнее время, дополнительный отпуск. Хорошей традицией стало и поздравление с праздниками, награждение лучших работников по итогам года.
Благодаря благоприятным условиям для работников и поддержке молодых специалистов «ФУЯО Стекло Рус» второй год подряд становится одним из победителей проекта «Работодатель года».
— Наша компания благодарит людей, которые уже второй раз выбирают нас как работодателя года! Для нас это большая честь, это значит, что мы на правильном пути, — отметила Дарья Мекрюкова, руководитель отдела персонала. — Дальше мы продолжим взятый нами курс. Поздравляю коллег, желаю успеха и процветания!
В «ФУЯО Стекло Рус» мечты о стабильной и интересной работе становятся реальностью. Организация приглашает специалистов (с опытом и без) для работы в офисе и на производстве. Это отличная возможность сделать карьеру в международной компании!
Г. Калуга, 1-й Автомобильный проезд, 6.
Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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