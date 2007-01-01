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«ФУЯО Стекло Рус»: сочетая развитие и стабильность

11:37 сегодня
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Наши читатели назвали компанию «Работодатель года в сфере стекольной промышленности».

«Фуяо» — ​яркий и достойный пример успешного международного сотрудничества. Совместно с китайскими партнёрами на протяжении 11 лет завод выпускает в Калуге широкий ассортимент стёкол для легковых и грузовых автомобилей. Многие автолюбители сходятся во мнении, что их качество в разы выше их цены, что в наше время большая редкость.

Здесь создают возможности

Международная компания предоставляет своим сотрудникам интересную и престижную работу. Сейчас на «Фуяо» трудятся более 600 человек, их средний возраст — ​35–40 лет.

Здесь ценят и уважают как опыт и мастерство, так молодость и амбиции. Каждый может пройти путь от стартовых до руководящих должностей, вложить частичку души в одно из крупнейших производств.

Бригадиры, начальники участков и цехов — ​это работники предприятия, которые когда-¬то были обычными операторами. Даже президент корпорации ФУЯО, под руководством которого находится 16 заводов в Китае и по заводу в России, Германии и США, начинал свой путь именно с этой должности. Корпорация создаёт комфортные условия для молодых специалистов и раскрывает их потенциал. В коллективе дружественная и комфортная обстановка. Команда профессионалов работает как единый механизм, где каждый готов прийти на помощь.

С заботой о семьях

На «Фуяо Стекло Рус» люди трудятся, находят друзей и, конечно же, влюбляются. Свою любовь на предприятии уже нашли несколько пар, они создали семьи. Также у многих сотрудников есть дети, и руководство завода заботится о них, часто устраи­вает семейные мероприятия.

На таких праздниках дети могут посмотреть, чем занимаются мамы и папы или даже определиться с будущей профессией. На «Фуяо Стекло Рус» с большим уважением относятся к семейным ценностям, поэтому такие мероприятия проводят регулярно.

Достойные условия

Работникам «Фуяо» предлагают официальное оформление, стабильную белую зарплату, доставку до предприятия корпоративным транспортом, компенсацию питания, обеспечивают спец­одеждой, предоставляют общежитие, в том числе и семейное. На некоторых участках есть надбавка за летнее время, дополнительный отпуск. Хорошей традицией стало и поздравление с праздниками, награждение лучших работников по итогам года.

Благодаря благоприятным условиям для работников и поддержке молодых специалистов «ФУЯО Стекло Рус» второй год подряд становится одним из победителей проекта «Работодатель года».

— Наша компания благодарит людей, которые уже второй раз выбирают нас как работодателя года! Для нас это большая честь, это значит, что мы на правильном пути, — ​отметила Дарья Мекрюкова, руководитель отдела персонала. — ​Дальше мы продолжим взятый нами курс. Поздравляю коллег, желаю успеха и процветания!

В «ФУЯО Стекло Рус» мечты о стабильной и интересной работе становятся реальностью. Организация приглашает специалистов (с опытом и без) для работы в офисе и на производстве. Это отличная возможность сделать карьеру в международной компании!

Г. Калуга, 1-й Автомобильный проезд, 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.

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Лента комментариев
best85

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