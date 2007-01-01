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Калужский приборостроительный завод «Тайфун»: главная ценность — кадры!

11:25 сегодня
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АО «Тайфун» является одним из ведущих промышленных предприятий Калужской области. 

Большое внимание здесь уделяется развитию научно-­технической деятельности. Сегодня в команде разработчиков более 300 инженеров-­конструкторов и программистов, среди которых много молодых специалистов, ​выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. На предприятии проводится ежегодный конкурс на звание «Лучший специалист АО «Тайфун», а также на лучшие инновационно-­технические решения. Для специалистов рабочих профессий созданы безопасные и комфортные условия труда, разработана система наставничества и профессионального роста.

В условиях высокой загрузки производства в АО «Тайфун» ведётся активное техперевооружение, расширение производственных площадей, создание современных лабораторий, внедрение новых технологий. Решая приоритетные задачи, руководство завода не забывает о главной ценности — ​человеке. Совместно с профсоюзным комитетом особое внимание предприятие уделяет развитию социальной сферы: разрабатываются программы по оздоровлению работников и членов их семей, проводятся многочисленные культурно-­массовые мероприятия, делается ставка на развитие массового спорта и вовлечение в него сотрудников всех возрастов и профессий. На «Тайфуне» создан свой корпоративный музей, есть культурно-­досуговый центр, современный здравпункт, футбольный стадион.

Выбирайте одного из лучших работодателей!

Желаете узнать больше?

Хотите стать частью большой профессиональной семьи АО «Тайфун»?

АО «Тайфун» приглашает на работу:

  • токарей,
  • фрезеровщиков,
  • слесарей механосборочных работ,
  • операторов станков с ПУ,
  • монтажников РЭАиП,
  • регулировщиков РЭАиП,
  • инженеров и техников по наладке и испытаниям,
  • инженеров-­конструкторов,
  • инженеров-­технологов,
  • инженеров-­программистов.

Отдел кадров АО «Тайфун»: (4842) 718-540.

Г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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