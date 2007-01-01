Калужский приборостроительный завод «Тайфун»: главная ценность — кадры!
АО «Тайфун» является одним из ведущих промышленных предприятий Калужской области.
Большое внимание здесь уделяется развитию научно-технической деятельности. Сегодня в команде разработчиков более 300 инженеров-конструкторов и программистов, среди которых много молодых специалистов, выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. На предприятии проводится ежегодный конкурс на звание «Лучший специалист АО «Тайфун», а также на лучшие инновационно-технические решения. Для специалистов рабочих профессий созданы безопасные и комфортные условия труда, разработана система наставничества и профессионального роста.
В условиях высокой загрузки производства в АО «Тайфун» ведётся активное техперевооружение, расширение производственных площадей, создание современных лабораторий, внедрение новых технологий. Решая приоритетные задачи, руководство завода не забывает о главной ценности — человеке. Совместно с профсоюзным комитетом особое внимание предприятие уделяет развитию социальной сферы: разрабатываются программы по оздоровлению работников и членов их семей, проводятся многочисленные культурно-массовые мероприятия, делается ставка на развитие массового спорта и вовлечение в него сотрудников всех возрастов и профессий. На «Тайфуне» создан свой корпоративный музей, есть культурно-досуговый центр, современный здравпункт, футбольный стадион.
Выбирайте одного из лучших работодателей!
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Хотите стать частью большой профессиональной семьи АО «Тайфун»?
АО «Тайфун» приглашает на работу:
- токарей,
- фрезеровщиков,
- слесарей механосборочных работ,
- операторов станков с ПУ,
- монтажников РЭАиП,
- регулировщиков РЭАиП,
- инженеров и техников по наладке и испытаниям,
- инженеров-конструкторов,
- инженеров-технологов,
- инженеров-программистов.
Отдел кадров АО «Тайфун»: (4842) 718-540.
Г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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