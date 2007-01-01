Калужский приборостроительный завод «Тайфун»: главная ценность — кадры!

АО «Тайфун» является одним из ведущих промышленных предприятий Калужской области.

Большое внимание здесь уделяется развитию научно-­технической деятельности. Сегодня в команде разработчиков более 300 инженеров-­конструкторов и программистов, среди которых много молодых специалистов, ​выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. На предприятии проводится ежегодный конкурс на звание «Лучший специалист АО «Тайфун», а также на лучшие инновационно-­технические решения. Для специалистов рабочих профессий созданы безопасные и комфортные условия труда, разработана система наставничества и профессионального роста.

В условиях высокой загрузки производства в АО «Тайфун» ведётся активное техперевооружение, расширение производственных площадей, создание современных лабораторий, внедрение новых технологий. Решая приоритетные задачи, руководство завода не забывает о главной ценности — ​человеке. Совместно с профсоюзным комитетом особое внимание предприятие уделяет развитию социальной сферы: разрабатываются программы по оздоровлению работников и членов их семей, проводятся многочисленные культурно-­массовые мероприятия, делается ставка на развитие массового спорта и вовлечение в него сотрудников всех возрастов и профессий. На «Тайфуне» создан свой корпоративный музей, есть культурно-­досуговый центр, современный здравпункт, футбольный стадион.

Выбирайте одного из лучших работодателей!

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Хотите стать частью большой профессиональной семьи АО «Тайфун»?

АО «Тайфун» приглашает на работу:

токарей,

фрезеровщиков,

слесарей механосборочных работ,

операторов станков с ПУ,

монтажников РЭАиП,

регулировщиков РЭАиП,

инженеров и техников по наладке и испытаниям,

инженеров-­конструкторов,

инженеров-­технологов,

инженеров-­программистов.

Отдел кадров АО «Тайфун»: (4842) 718-540.

Г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174.