35-й Механический завод открывает вакансии: современное производство, прогрессивная система оплаты, обучение сотрудников
Интересная работа, престижные партнёры и упор на квалификацию и взращивание профессионалов.
Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» получило награду «Работодатель года-2024».
Калужский завод стал для работников гарантом стабильного будущего, социальной поддержки, профессионального развития и более чем достойной оплаты труда.
Ведущая отрасль
Предприятие играет значительную роль в поддержке деятельности топливно-энергетического комплекса страны. Продукция, которую производят калужане, востребована у крупнейших российских заказчиков.
Основной партнёр 35-го Механического завода — ПАО «Газпром». Калужане работают с главными федеральными проектами: «Сила Сибири» и перспективным «Сила Сибири‑2», сотрудничают с ОАО «Арктикгаз».
Оттачивать внутренние процессы
Помимо активного участия в нефтегазотранспортной и нефтегазодобывающей отраслях калужское предприятие развивает внутренние процессы, оттачивая мастерство и оптимизируя производство.
Повышается уровень квалификации заводчан, совершенствуются условия труда. Руководство верит в молодые кадры, поэтому предприятие регулярно трудоустраивает вчерашних выпускников, предоставляя молодёжи шанс овладеть мастерством профессии и внести вклад в проекты федерального уровня. Комфорт на рабочем месте, бесплатное питание, доставка транспортом и обеспечение спецодеждой позволяют калужанам работать без проблем и в удовольствие.
Сильные стороны предприятия — это безусловная востребованность продукции, хороший потенциал рынка сбыта, но главное — мощный человеческий фактор. Здесь работает высококвалифицированный опытный персонал, который вносит свой вклад в историю успеха всего предприятия.
Успех — в профессионализме
— Моей первой задачей было донести до сотрудников, что результат работы напрямую зависит от организации процесса, — говорит генеральный директор Андрей КАТКОВ. — Важен каждый этап, каждая выполненная нами задача. За какой бы этап процесса человек ни отвечал: делает ли качественную уборку территории, или разрабатывает конструкторскую документацию, или отвечает за снабжение, ценен вклад каждого.
Для улучшения всех процессов руководство разработало ряд программ, в том числе — бережливого производства. Это оптимизация рабочего места, внутренних процессов.
— Радует, что мы уже получаем обратную связь от сотрудников: работать стало интереснее, появились новые цели, — говорит Андрей Викторович. — Люди поняли, что они не просто рабочие, а ценные специалисты, от вклада каждого зависит общий результат.
Научно-производственное предприятие создаёт продукцию с использованием конструкторских разработок. Спрос на такие изделия не иссякает, вот почему уже в этом году часть персонала планируют направить на вторую смену.
Материальная мотивация
В этом году на 35-м Механическом заводе введена новая система оплаты. Каждый руководитель подразделения имеет возможность оценивать своих сотрудников по их вкладу.
— Стремимся к более детальной коммуникации между руководителем и сотрудниками, — говорит Андрей Катков. — У нас действует возможность материального поощрения за совокупность качеств. Используется дифференцируемый подход к тарифной сетке оплаты. Для каждого есть возможности развиваться: при длительных хороших показателях оклад растёт. Вертикальное развитие тоже возможно, если сотрудник готов брать на себя дополнительные задачи, обязанности, квалификацию. Есть выплаты по так называемой выслуге лет: 5–10–15 лет, они разовые. Когда люди стали их получать, первое время не ожидали, потом привыкли.
Служба управления персоналом занимается обучением заводчан, разработана программа адаптации новых сотрудников. Завод особенно нуждается в специалистах смежных направлений, поэтому упор идёт на такое обучение. Ценность такого сотрудника-универсала переоценить трудно, его зарплата сопоставима со специализацией.
35-й Механический завод приглашает на работу
- электросварщика на авт. и п/авт. машинах
- электросварщика РАД
- слесаря по сборке металлоконструкций
- маляра по металлу
- разнорабочего-грузчика
- электромонтёра
- слесаря-ремонтника
- работника по благоустройству территории
- начальника бюро входного контроля
- специалиста отдела снабжения
г. Калуга, ул. Тульская, 128.
Отдел персонала: 8 (4842) 719-883, 719-884.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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