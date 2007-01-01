35-й Механический завод открывает вакансии: современное производство, прогрессивная система оплаты, обучение сотрудников

Интересная работа, престижные партнёры и упор на квалификацию и взращивание профессионалов.

Научно-­производственное предприятие «35-й Механический завод» получило награду «Работодатель года-2024».

Калужский завод стал для работников гарантом стабильного будущего, социальной поддержки, профессионального развития и более чем достойной оплаты труда.

Ведущая отрасль

Предприятие играет значительную роль в поддержке деятельности топливно-энергетического комплекса страны. Продукция, которую производят калужане, востребована у крупнейших российских заказчиков.

Основной партнёр 35-го Механического завода — ​ПАО «Газпром». Калужане работают с главными федеральными проектами: «Сила Сибири» и перспективным «Сила Сибири‑2», сотрудничают с ОАО «Арктикгаз».

Оттачивать внутренние процессы

Помимо активного участия в нефтегазотранспортной и нефтегазодобывающей отраслях калужское предприятие развивает внутренние процессы, оттачивая мастерство и оптимизируя производство.

Повышается уровень квалификации заводчан, совершенствуются условия труда. Руководство верит в молодые кадры, поэтому предприятие регулярно трудоустраивает вчерашних выпускников, предоставляя молодёжи шанс овладеть мастерством профессии и внести вклад в проекты федерального уровня. Комфорт на рабочем месте, бесплатное питание, доставка транспортом и обеспечение спецодеждой позволяют калужанам работать без проблем и в удовольствие.

Сильные стороны предприятия — ​это безусловная востребованность продукции, хороший потенциал рынка сбыта, но главное — ​мощный человеческий фактор. Здесь работает высококвалифицированный опытный персонал, который вносит свой вклад в историю успеха всего предприятия.

Успех — в профессионализме

— Моей первой задачей было донести до сотрудников, что результат работы напрямую зависит от организации процесса, — ​говорит генеральный директор Андрей КАТКОВ. — ​Важен каждый этап, каждая выполненная нами задача. За какой бы этап процесса человек ни отвечал: делает ли качественную уборку территории, или разрабатывает конструкторскую документацию, или отвечает за снабжение, ценен вклад каждого.

Для улучшения всех процессов руководство разработало ряд программ, в том числе — бережливого производства. Это оптимизация рабочего места, внутренних процессов.

— Радует, что мы уже получаем обратную связь от сотрудников: работать стало интереснее, появились новые цели, — ​говорит Андрей Викторович. — ​Люди поняли, что они не просто рабочие, а ценные специалисты, от вклада каждого зависит общий результат.

Научно-производственное предприятие создаёт продукцию с использованием конструкторских разработок. Спрос на такие изделия не иссякает, вот почему уже в этом году часть персонала планируют направить на вторую смену.

Награду получил заместитель генерального директора А.В. Метёлкин.

Материальная мотивация

В этом году на 35-м Механическом заводе введена новая система оплаты. Каждый руководитель подразделения имеет возможность оценивать своих сотрудников по их вкладу.

— Стремимся к более детальной коммуникации между руководителем и сотрудниками, — ​говорит Андрей Катков. — ​У нас действует возможность материального поощрения за совокупность качеств. Используется дифференцируемый подход к тарифной сетке оплаты. Для каждого есть возможности развиваться: при длительных хороших показателях оклад растёт. Вертикальное развитие тоже возможно, если сотрудник готов брать на себя дополнительные задачи, обязанности, квалификацию. Есть выплаты по так называемой выслуге лет: 5–10–15 лет, они разовые. Когда люди стали их получать, первое время не ожидали, потом привыкли.

Служба управления персоналом занимается обучением заводчан, разработана программа адаптации новых сотрудников. Завод особенно нуждается в специалистах смежных направлений, поэтому упор идёт на такое обучение. Ценность такого сотрудника-­универсала переоценить трудно, его зарплата сопоставима со специализацией.

35-й Механический завод приглашает на работу

электросварщика на авт. и п/авт. машинах

электросварщика РАД

слесаря по сборке металлоконструкций

маляра по металлу

разнорабочего-грузчика

электромонтёра

слесаря-­ремонтника

работника по благоустройству территории

начальника бюро входного контроля

специалиста отдела снабжения

г. Калуга, ул. Тульская, 128.

Отдел персонала: 8 (4842) 719-883, 719-884.