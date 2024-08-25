25 сентября состоялось заседание Городской Думы Калуги

Родным калужан, павших смертью храбрых в ходе специальной военной операции, были вручены награды.

Рядовой Владимир Санососюк и старший лейтенант Павел Лазарев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента РФ посмертно награждены Орденами Мужества.

«Вечная память нашим героям, отдавшим жизни, защищая Родину», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Избранный депутатом по 1-му избирательному округу Александр Артамонов принёс присягу, Юрий Моисеев вручил ему удостоверение и нагрудный знак, пожелал успехов в работе на благо Калуги и калужан.

Александр Артамонов вошёл в состав комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике и комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству.

Также в ходе заседания депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям и передачу в собственность служебного жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда.