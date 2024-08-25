Врачи из Москвы высоко оценили калужскую кардиологическую службу

В среду, 25 сентября, в Калугу приезжала делегация из НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.

Специалисты оценили кардиологическую службу нашего региона, рассказал глава областного министерства здравоохранения Константин Пахоменко.

В Региональном сосудистом центре за прошлый год выполнили более 100 операций на открытом сердце. Представители НМИЦ отметили, что не в каждой области они проводятся.

Москвичи озвучили предложения, как ещё можно улучшить работу центра. Константин Пахоменко пообещал, что всё будет взято в работу.