Чиновник из Калужской области отправился в зону СВО
Контракт с министерством обороны заключил заместитель главы администрации Дзержинского района Павел Мелихов.
Об этом 25 сентября сообщил руководитель администрации района Егор Вирков.
По его словам, Мелихова на пункт отбора проводили коллеги и родные.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Театральная улица начинает свою историю с XVIII века, когда она называлась Облупская. Название улицы в то время произошло от слова «Облупа», раньше так назывался пригородный кабак, который располагался на выезде из города. В этом кабаке частенько обирали пьяниц и подвыпивших калужан....
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