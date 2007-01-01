В Калуге бездомных животных отдадут в хорошие руки

28 сентября в городском досуговом центре (ул. Пухова. 52, бывший ДК Машзавода) пройдет ярмарка по пристройству животных «Найди друга».

В ней примут участие приюты «Душа бродяги», «Трезор», «Помоги жить», «100 хвостов». Будут консультации ветврачей. На мероприятии выступят творческие коллективы, организованы различные мастер-классы. Ярмарка откроется в 11:00.

Дорогие читатели, две недели назад мы искали дом для троих очаровательных рыжих котиков. Спасибо всем, кто откликнулся. Двоих малышей уже забрали. Один теперь живет в Ромоданово, второй стал москвичом и любит полежать на диване. У них прекрасные заботливые хозяйки. Третий котенок, Персик, пока еще ищет свой дом. Он умный, ласковый, красивый, ненавязчивый. Его очень любят дети, из рук не выпускают. А он мурчит. Кому такого золотого котика? Звоните: 89030265216.