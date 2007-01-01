Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев обсудил важные вопросы с жителями Сухиничского района

Встреча прошла в среду, 25 сентября, в Общественной приемной «Единой России».

Сотрудница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лучики надежды» задала вопрос об индексации зарплат педагогам. По президентским «майскими» указами она должна достигать 100% средней зарплаты по области. При этом педагогические работники социальных центров в указе не значатся. Из-за этого зарплаты остаются маленькими, а в сфере наблюдается дефицит работников.

- Этим вопросом мы уже занимались, - пояснил Новосельцев. - Для области его решение составит порядка 370 миллионов рублей в год. Сумма большая.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о включении Калужской области в пилотный проект по повышению зарплат социальным работникам. Если это не выйдет, то надбавку рассмотрят на региональном уровне.

Мать одного из погибших на спецоперации рассказала, что не может получить соответствующее удостоверение. Председатель Заксобрания пообещал, что будут направлены нужные запросы от имени губернатора.

Обсуждался также вопрос увеличения тарифа на вывоз мусора. Его поднял представитель организации, которая вывозит отходы. По его словам, нынешние расценки не учитывают рост зарплат и покупку подорожавшего топлива. Проблему будут обсуждать в Законодательном Собрании.

А директор Сухиничского центра допобразования Александра Кузянова попросила оказать помощь в реконструкции местного стадиона. По смете работы оцениваются в 104 миллиона рублей.

Геннадий Новосельцев отметил, что этот объект могут включить в Народную программу 2025-2030.

Кроме того, на встрече подняли вопрос борьбы с борщевиком. Несколько лет для этого уже можно использовать программу инициативного бюджетирования. Глава администрации деревни Алнеры Светлана Марина высказала благодарность Геннадию Новосельцеву за решение этого вопроса.