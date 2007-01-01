Губернатор поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на должность председателя Совета Федерации
Свои поздравления Владислав Шапша опубликовал 25 сентября в своем телеграме.
Матвиенко сенаторы переизбрали на первом осеннем заседании единогласно. Она руководит Советом Федерации с 2011 года.
Губернатор Калужской области пожелал ей новых успехов.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Театральная улица начинает свою историю с XVIII века, когда она называлась Облупская. Название улицы в то время произошло от слова «Облупа», раньше так назывался пригородный кабак, который располагался на выезде из города. В этом кабаке частенько обирали пьяниц и подвыпивших калужан....
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