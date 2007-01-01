+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на должность председателя Совета Федерации
Общество

Губернатор поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на должность председателя Совета Федерации

Свои поздравления Владислав Шапша опубликовал 25 сентября в своем телеграме.
Дмитрий Ивьев
13:15 сегодня
0 208
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Матвиенко сенаторы переизбрали на первом осеннем заседании единогласно. Она руководит Советом Федерации с 2011 года.

Губернатор Калужской области пожелал ей новых успехов.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
9 оценили
0%
0%
11%
0%
22%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Театральная улица начинает свою историю с XVIII века, когда она называлась Облупская. Название улицы в то время произошло от слова «Облупа», раньше так назывался пригородный кабак, который располагался на выезде из города. В этом кабаке частенько обирали пьяниц и подвыпивших калужан.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
16:25 сегодня
4 979
Shredder

Ну и что что они были заражены этой хренью, они бы ещё ни одно десятилетие простояли. Ощущение что их спецально заразили чтобы голый город сделать, либо они вообще здоровые.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
15:48 сегодня
4 979
Bungee

Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
15:34 сегодня
4 979
Alexandr Seva

На видео нет ни одного аварийного дерева. Такие огромные стволы, некоторым деревьям было лет по 100. А 2024 год не пережили...

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
13:50 сегодня
4 979
maks17

А Первомайская?Где обещанная ул.Мичурина (на которую выделили доп.финансирование)?

...
Авто и транспорт
В Калуге обновили асфальт на трёх улицах
13:31 сегодня
1 532
Белый Орёл

Ого, за 8 лет все таки заметили

...
Благоустройство
В Калуге потрескались Гостиные ряды
10:26 сегодня
3 1661
РодомИзСССР

В чём проблема ограничить скорость лежачими полицейскими ? и этот опущенный "тазик" тогда бы очень тихо ехал.

...
Происшествия
«Лада» вылетела на тротуар, погиб грудной ребёнок: подробности страшного ДТП
09:53 сегодня
2 3145
РодомИзСССР

Скромно,можно было и больше средств выделить, потому что министр финансов области, Валентина Авдеева, из того края. 

...
Экономика и бизнес
В Спас-Деменском районе реализуют 19 инициативных проектов на 14,3 миллиона рублей
09:41 сегодня
1 365
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

На снимке - участковый собрал своих информаторов на оперативное совещание.

...
Общество
В Калуге полицейские провели рейды для поддержания общественного порядка
07:42 сегодня
5 1053
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Его открытие приурочено ко Дню российского интернета, отмечаемого 30 сентября.

...
Общество
В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
07:27 сегодня
2 1424
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkJseG9BcnFzOHM3ZFdTZjBHblgyR2c9PSIsInZhbHVlIjoidm4xekVIZXZQQU1TWTJvUThhZmY1RUp5WjBXTEJ0WGd0MXRCeVVmc0NaZldFeFViYjdxVzZBOTZmaXBJWUV4V2ROYVlxUERiKzJGM0lqbENjMTNQYWZrNTJabnpudXFmdVBjRUg2c0JiQVBzWDlTQTZDY2F5M25Jd2gvZkU3Qk9PTHVwY0tpSjVQYnhRZ0VXcEhqcDh3YmVqZlVQbTJqakswYmZPcE5URW5pRVowVWtEZzRSYUJobmlVN1JLQmppeGVjV29Sc2J6NWZycDB3MDR5UHdpRjJRQWswZlBWOFk3bWpPU3FwcCtrTWZEVlBBSGlGYkxiR09jNklDZUF1TTgvblA0SndIaTZVeXVvNEQrdTJhUktIVFI2dlZOUWJ0eStnN2tuOXJuOFZESzVScTREV204V0xaWFpxYTJiUXBNaENaTTV4RHlvam0rSnUvWS9qbnRVRjRGNW5vT2d4eUpZK2xXSGFsTUd3Tko0OEFGYzNvaVhJdTNCTGcvSE41SjdNeGE2eEJHSmFYbEhXaXZpSS9ocmtYTk1EcGNyY0tVaHlWbkppY04rNHN0bTRhQitHNExOK2d2cVJGMFlHR0UzQXg3VGJhZ284aitSb0VROUZsbDgyK1Ixb3d2WGYyc3VybnZtRmNuNmxjZFBtUmlaN2JvNlJ3amJVUTVDNllqZk9lcmJtMmhEa0Q3cy9xS09XUlBodTdFYUdvTUt0ZHdvU3VhZEUraTY2dWpTVE02TGdwd2RyWm4xQ0xKbkRIYjExTkFDazVOMnh6QkV4U0M2VXd0TzhUQ0s1aE5nb1hKRGk2RkdlUm1WbnVITTNDQjVYMEZmanpNOHN2cm1oWiIsIm1hYyI6IjU0NDM1ZTVmYWE0YmZiMzkxZmM4NzZhMTA5ZGQwMmZiMjVlM2U4NzVhNjk1NDA0MDU0YzJlODU2NTgzMjUzNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjI3QzRTT1lUa0xxMU9iSnRHMzZHdWc9PSIsInZhbHVlIjoiZjBDZFNXUWhaSmpEZ2VmMFhSdkNtQi8rTXpVY05Wc2t4OUdVSGpBU2htaFRaUkx2M1l2OHA4VU83dmJxTFZsTXVIR2FyQjhyTnUyc01RSWExRnUrR1JFVEZxME9jaC9GRkRoUlJsczdSU0Q5b2pFdFRLOGtqRXcyZHVRNStsc3o3SU1jN2taTzNLWTRDRlZobG9zK2RzODhIN0I3akFHL1h0dklZaFdDeG93RUp3NXNYR21DN0d3NVBmQmZSMlpPU0lrQXpqUUg4SXVnOHByMkczYUhJelc1Vm42RkR6MkgrYWkvbnU0MGJUSkRjdXpIdzZGODFhY2hmOXp4VnBydytEY3VPMmkxS1hHRDNkSVBva3lhblI0U0xpdm4xbEdNQ1ZuT2ZvOXlvVFBSdVlDeGVSbmUvZUVMdDc1eWZLRG0wVnFYWDRPajBCZUtqQmtBSzFnbU94eUJycmllMmEycVozSWRqOG5BUW00RDR4UHJSUmRQUGNjcktYMkZxdUJlRnN0Yk5mVU1sdHBldUZmdHU3ZTJkcHltNkh1ZDRDbFEwVlVMcEllU2ZIaC8yZW1oTjk3akJNT1VNaEdJcDUwQSIsIm1hYyI6ImU2ZjgwY2E5ODhlYTIwMTA3NzEzNDVmMjc4YTZiZTlkOGMzNTY5Y2ZiNTY5ZmE2M2Q5MDUyMjBmNTcxMjVlMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+