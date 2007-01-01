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Общество

Владислав Шапша встретился с руководством обнинской КБ №8

Губернатор обсудил модернизацию клиники с её руководителями - Сергеем Курдяевым и Николаем Крутовым.
Дмитрий Ивьев
12:58 сегодня
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До конца 2024 года в больнице завершатся работы по установке модульного здания для приёмного отделения.

Также у здания расширят дорогу.

Завершается капитальный ремонт водолечебницы для детей, открыты урологическое и оториноларингологическое отделения.

Как подчеркнул Шапша, власти Калужской области вместе с ФМБА будут работать над развитием больницы.

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калужская область
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