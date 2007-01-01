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Общество

Работа на КАДВИ — правильный выбор в пользу своего будущего

14:36 сегодня
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Завод «Калужский двигатель» сегодня динамично развивается: модернизирует производственные мощности, расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, открывает новые, современно оснащённые рабочие места.

Наряду с изделиями для Российской армии на КАДВИ успешно идёт развитие продуктовой линейки газотурбинных электростанций для гражданских отраслей промышленности. Энергоустановки завода сегодня работают на нефтяных и газовых месторождениях России, встроены в систему ЖКХ муниципальных образований.

В этом году КАДВИ по праву удостоился звания «Работодатель года в сфере оборонной промышленности». Также заводу присвоено первое место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности‑2024» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организации производственной сферы». Здесь уважают и берегут опытных работников, развивают институт наставничества, учат профессиональным премудростям студентов, которые приходят на стажировку.

Такие высокие результаты обусловлены грамотной работой руководства и трудом производственных сотрудников, которые однажды сделали правильный выбор в пользу своего будущего.

Всему научим

Сегодня КАДВИ успешно сотрудничает со многими университетами и колледжами нашего города. Студенты проходят на заводе стажировку и приобретают бесценный опыт работы. Многие после прохождения практики уже не могут расстаться со своим коллективом, с рабочим местом и остаются. Некоторые стремятся попасть сюда ещё в школе и выбирают целевое направление для обучения.

На заводе под руководством опытных наставников обучают различным рабочим профессиям. Всех стажёров оформляют официально, они получают ученическую зарплату, полный соцпакет и разряд в конце обучения. Люди с разным опытом работы и образованием находят дело по душе с достойной оплатой.

Студенты Калужского кадетского многопрофильного техникума знакомятся с заводским производством.
Студенты Калужского кадетского многопрофильного техникума знакомятся с заводским производством.

Больше, чем работа

КАДВИ разрушает стереотипы о скучной и монотонной работе на заводе. За пределами рабочих мест сотрудники играют в футбол, в большой теннис, в волейбол и баскетбол на собственном стадионе, ходят в тренажёрный зал, который расположен в одном из корпусов завода. Спортивная команда КАДВИ уверенно занимает первое место в профсоюзной спартакиаде среди предприятий города уже третий год подряд. Помимо спорта сотрудники могут продемонстрировать свои таланты в художественной самодеятельности и изобразительном искусстве.

На предприятии для сотрудников стараются поддерживать комфортные условия. Можно вкусно пообедать в одной из трёх столовых. У каждого есть своя фирменная удобная одежда и шкафчик.

Также на КАДВИ поощряют сотрудников с детьми. Для них предусмотрен пакет корпоративных льгот, путёвки в санаторий, билеты на культурные мероприятия и экскурсионные поездки. Каждый Новый год дети работников с нетерпением ждут подарки с работы мамы или папы.

День семьи на КАДВИ.
День семьи на КАДВИ.

Смена подрастает

В июне на заводе впервые широко отметили День семьи на КАДВИ. На празднике дети сотрудников смогли посмотреть, как создаётся сложная техника, где работают их родители. Мероприятие получилось по-­настоящему трогательным: ветераны завода вели за ручку своих внуков и показывали место, которому посвятили многие годы, а новые сотрудники с горящими глазами рассказывали малышам о своей работе.

Этот праздник стал ещё одним мероприятием, направленным на привлечение молодёжи. Дети своими глазами увидели современную технику и передовое оборудование. Теперь ребят ждут на заводе в будущем в качестве молодых специалистов.

Из года в год на заводе растёт число молодых сотрудников. Здесь комфортная среда для работы персонала, заботятся о сотрудниках и их семьях, инвестируют в развитие и в свою репутацию на рынке труда. Завод «Калужский двигатель» становится вторым домом для специалистов, которые хотят работать, развиваться профессионально, уверенно смотреть в будущее, для тех, кто готов трудиться и своими руками менять мир к лучшему.

 

(4842) 76 32 85

https://www.kadvi.ru

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