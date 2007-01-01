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Слаженный коллектив — это гордость Газэнергобанка

12:18 сегодня
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Премия «Работодатель года – 2024» отметила двухлетие, а Газэнергобанк во второй раз стал одним из победителей среди финансовых учреждений Калужской области. 

Елена Жукова, председатель правления Газэнергобанка отмечает, что присуждённая премия говорит о высокой заинтересованности со стороны калужан работать именно в Газэнергобанке, и рассказывает, в чем секрет успеха.

— Газэнергобанк входит в банковскую группу Синара, поэтому новые сотрудники сразу же становятся частью многотысячного коллектива, который постоянно развивается. Газэнергобанк много лет занимает лидирующие позиции среди финансовых организаций Калужской области, нам доверяют клиенты, а среди соискателей у нас хорошая репутация социально ответственного работодателя.

Каждый сотрудник Газэнергобанка имеет достойную зарплату и получает возможность профессионального роста. Ежегодно специалисты проходят дополнительное обучение по различным направлениям деятельности, посещают профильные конференции и семинары. Это касается не только опытных работников, но и тех, кто только стал частью банка. Специалисты, которые давно посвятили себя работе в банковском секторе, становятся наставниками и передают свой профессиональный опыт, адаптируя и погружая молодых сотрудников в тонкости профессии.

В банке мы придерживаемся системы well-being: заботимся о команде, растим высококлассных специалистов и стремимся улучшать условия труда. Все наши сотрудники не просто выполняют задачи, они ставят серьёзные цели и уверенно идут к ним, зная, что их всегда поддержат. Слаженный коллектив, в корпоративной культуре которого лежат ценности взаимоуважения, доверия и честности, это гордость Газэнергобанка.

Сплочённость коллектива проявляется как в работе, так и в совместных корпоративных мероприятиях, которые проводятся внутри всей банковской группы. Это фестивали спорта, турниры по шахматам, кибер-­спорту, забеги и благотворительные акции. Так, в День города Калуги сотрудники Газэнергобанка совместно с Благотворительным фондом Синара и предприятиями «Калугапутьмаш» и «Ремпутьмаш» обновили территорию сквера в честь 50-летия ВЛКСМ и высадили туи.

Стать призёром в номинации «Работодатель года – ​2024» — ​это большая радость и честь. За нас проголосовали калужане — сами соискатели и сотрудники. Это ценно вдвой­не. Я очень горжусь нашим сплочённым коллективом профессионалов, горящих своим делом. Спасибо вам! И конечно Газэнергобанк всегда открыт для перспективных и креативных людей, желающих присоединиться к команде.

 

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4.

Контакт-центр: 8-800-700-3000

www.gebank.ru

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