Калужский онкодиспансер: лечение рака головы и шеи с сохранением качества жизни

Врачи-онкологи лечат рак, эстетично сохраняя жизненно необходимые функции.

Опухоли головы и шеи — ​это злокачественные новообразования, которые возникают в полости носа и околоносовых пазухах, во рту и гортани, могут поражать язык и слюнные железы.

Ежегодно в отделении опухолей головы и шеи Калужского областного клинического онкологического диспансера проходят лечение свыше 1000 человек. И чем раньше будет обнаружено злокачественное новообразование, тем выше шансы на успешное лечение.

Врач-­онколог поликлинического отделения КОКОД Анна АГЕЕВА специализируется на опухолях головы и шеи, кожи, костей и лимфатической системы. Доктор рассказала, какие виды патологий наиболее распространены среди пациентов, что может спровоцировать эти онкозаболевания и какие способы лечения применяются в Калужском онкодиспансере.

Опухоли головы и шеи

По словам Анны Викторовны, среди различных заболеваний на сегодняшний день чаще встречаются опухоли головы и шеи, в большей степени это рак глотки, гортани, чуть реже рак языка.

Этот вид заболеваний скорее присущ мужчинам, злоупотребляющим курением, алкоголем. Но в последнее время среди пациентов есть и женщины.

— Профилактика всех видов онкозаболеваний — ​это здоровый образ жизни, — ​говорит Анна Агеева. — ​Но в случае опухолей головы и шеи одним из главных факторов риска развития злокачественных заболеваний полости рта является вирус папилломы человека (ВПЧ). Этот вирус может приводить к образованию предраковых состояний и в конечном итоге к раку, что делает его серьезной угрозой для нашего здоровья. ВПЧ передается преимущественно половым путем, однако он также может передаваться через контакты с инфицированными участками кожи или слизистых оболочек. Инфицирование этим вирусом не всегда вызывает симптомы, и многие люди могут даже не подозревать о его наличии.

Одним из самых действеннных способов защиты является вакцинация. Оптимальным вариантом является вакцинация девочек и мальчиков в 9-13 лет, до начала половой жизни, поскольку она наиболее эффективна, если введена до начала сексуальной активности. Однако вакцинироваться можно и взрослым (женщинам до 45-летнего возраста, мужчинам — ​до 26 лет), что поможет снизить риск развития вируса и связанных с ним заболеваний. Начало половой жизни не является противопоказанием к вакцинации.

Также большое значение имеет регулярная гигиена полости рта — ​чистить зубы не менее двух раз в день, а лучше чаще. Обязательно посещать стоматолога раз в полгода, чтобы не допускать развития кариеса, он ​дополнительный источник инфекций. Питайтесь сбалансированно и избегайте употребления в пищу слишком горячего или холодного.

К опухолям головы и шеи относят и рак щитовидной железы. Им чаще болеют женщины, но у мужчин он протекает в более агрессивной форме. Средний возраст заболевших от 45 до 60 лет. Но, к сожалению, встречаем случаи и в детском возрасте. Фактором риска является проживание в местности, подверженной радиации.

Рак кожи, костей и лимфатической системы

Если мы говорим о заболеваниях кожи, то здесь чаще встречается меланома, базальноклеточный рак кожи, опухоль Меркеля. Есть случаи, когда кожа поражена Т‑клеточной лимфомой или грибовидным микозом, который встречается у одного человека на 100 000 населения, но у нас такие пациенты бывают.

— Рак кожи в равной степени характерен как для мужчин, так и для женщин, — ​поясняет Анна Викторовна. — ​Основная причина возникновения — ​чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. Рекомендации здесь одни: ​регулярно использовать солнцезащитный крем, избегать палящего солнца.

У молодого населения от 18 до 40 лет чаще встречаются опухоли костей — ​саркомы и заболевания лимфатической системы — ​огромная группа различного рода лимфом.

Отмечу, что наследственный фактор в опухолях головы, шеи, кожи и лимфатической системы сложно назвать ведущим, но если у родителей, бабушек, ­дедушек были злокачественные образования, вам стоит быть внимательнее к своему здоровью.

Профессионалы-­онкологи Калужского областного онкодиспансера стараются максимально сохранить качество жизни своих пациентов, задача самих калужан — быть внимательными к своему здоровью и при любых признаках обращаться к врачу.

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