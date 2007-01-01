Болят суставы? Не ждите до последнего

Почему осенью могут усиливаться хронические боли в локтях и коленях, как защитить их — ​об этом наш разговор с врачом-­ревматологом калужской «Клиникb ЗДОРОВьЯ» Аленой Молодовой.

— Алена Геннадьевна, какие именно недуги начинают особенно остро проявлять себя в осенне-­зимний период?

— Самые распространенные — ​артрит и артроз. Оба диагноза характеризуются болью в суставах, скованностью и ограничением подвижности, оба связаны с деградацией хрящевой ткани и изменениями в костной, но имеют разное происхождение.

Артрит — ​воспалительный процесс, имею­щий как инфекционную, так и аутоимунную природу. Причины инфекции могут быть очень разными — ​от последствий травмы или другого заболевания до укуса клеща.

Артроз — ​это деформация сустава, которая также может иметь различную этио­логию. Это и нарушение солевого обмена в организме, и длительные избыточные нагрузки на сустав.

— Так почему же именно межсезонье становится временем рецидива для этих болезней?

— Срабатывает сумма факторов: пониженная температура воздуха, усугубляемая ветреной погодой, высокая влажность, скачки давления. Имеет значение и сезонное снижение двигательной активности.

Кроме того, в осенне-­зимний период иммунитет человека ослаблен факторами ОРВИ.

— Как человеку услышать тревожный звоночек от организма и понять, что колено болит не от банального ушиба, а в силу патологических причин?

— Ушиб проходит быстро, а вот хронические боли преследуют постоянно, то затихая, то усиливаясь. Еще один повод насторожиться — ​метеозависимость. Также важно знать, что ревматоидный артрит носит парный характер — ​болеть начинают оба локтя, колена, плеча. Утренняя скованность в кистях и их отечность также тревож­ный признак.

Проблема в том, что люди редко прислушиваются к этим звоночкам, терпят, садятся на анальгетики и приходят к нам, когда уже совсем невмоготу.

— И вы готовы им помочь даже в запущенных случаях?

— «Клиника ЗДОРОВьЯ» обладает всеми ресурсами для проведения исследований и терапевтических процедур.

После первого же осмотра я направляю пациентов к специалистам, с которыми мы работаем в тесной связке — к ЛОРу, гастроэнтерологу, травматологу, гинекологу и другим. Ведь болезни суставов зачастую обостряются на фоне сопутствующих заболеваний.

Полный цикл лечения, от проведения анализов до назначения медикаментов, обеспечивается нашим пациентам.

— А чем они сами могут себе помочь, что посоветуете?

— Берегите суставы от холода и сырости. Избегайте травмоопасных ситуаций. Не подвергайте больные области чрезмерной нагрузке, но и не сидите неподвижно — ​суставам нужен нормальный кровоток и постоянная физическая нагрузка.

И что особенно важно, не ищите способов самолечения в интернете или по знакомым, это опасно. «Клиника ЗДОРОВьЯ» знает, как вам помочь.

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