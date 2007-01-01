Болят суставы? Не ждите до последнего
Почему осенью могут усиливаться хронические боли в локтях и коленях, как защитить их — об этом наш разговор с врачом-ревматологом калужской «Клиникb ЗДОРОВьЯ» Аленой Молодовой.
— Алена Геннадьевна, какие именно недуги начинают особенно остро проявлять себя в осенне-зимний период?
— Самые распространенные — артрит и артроз. Оба диагноза характеризуются болью в суставах, скованностью и ограничением подвижности, оба связаны с деградацией хрящевой ткани и изменениями в костной, но имеют разное происхождение.
Артрит — воспалительный процесс, имеющий как инфекционную, так и аутоимунную природу. Причины инфекции могут быть очень разными — от последствий травмы или другого заболевания до укуса клеща.
Артроз — это деформация сустава, которая также может иметь различную этиологию. Это и нарушение солевого обмена в организме, и длительные избыточные нагрузки на сустав.
— Так почему же именно межсезонье становится временем рецидива для этих болезней?
— Срабатывает сумма факторов: пониженная температура воздуха, усугубляемая ветреной погодой, высокая влажность, скачки давления. Имеет значение и сезонное снижение двигательной активности.
Кроме того, в осенне-зимний период иммунитет человека ослаблен факторами ОРВИ.
— Как человеку услышать тревожный звоночек от организма и понять, что колено болит не от банального ушиба, а в силу патологических причин?
— Ушиб проходит быстро, а вот хронические боли преследуют постоянно, то затихая, то усиливаясь. Еще один повод насторожиться — метеозависимость. Также важно знать, что ревматоидный артрит носит парный характер — болеть начинают оба локтя, колена, плеча. Утренняя скованность в кистях и их отечность также тревожный признак.
Проблема в том, что люди редко прислушиваются к этим звоночкам, терпят, садятся на анальгетики и приходят к нам, когда уже совсем невмоготу.
— И вы готовы им помочь даже в запущенных случаях?
— «Клиника ЗДОРОВьЯ» обладает всеми ресурсами для проведения исследований и терапевтических процедур.
После первого же осмотра я направляю пациентов к специалистам, с которыми мы работаем в тесной связке — к ЛОРу, гастроэнтерологу, травматологу, гинекологу и другим. Ведь болезни суставов зачастую обостряются на фоне сопутствующих заболеваний.
Полный цикл лечения, от проведения анализов до назначения медикаментов, обеспечивается нашим пациентам.
— А чем они сами могут себе помочь, что посоветуете?
— Берегите суставы от холода и сырости. Избегайте травмоопасных ситуаций. Не подвергайте больные области чрезмерной нагрузке, но и не сидите неподвижно — суставам нужен нормальный кровоток и постоянная физическая нагрузка.
И что особенно важно, не ищите способов самолечения в интернете или по знакомым, это опасно. «Клиника ЗДОРОВьЯ» знает, как вам помочь.
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