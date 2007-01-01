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Общество

В Калуге суд признал незаконным замену жизненно важного препарата девочке-инвалиду

Родители ребенка с муковисцидозом обратились в суд, чтобы оспорить решение врачебной комиссии, рекомендующей препарат с меньшей дозировкой.
Анастасия Каторгина
11:16 сегодня
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Девочку лечат немецким препаратом с рождения.

В январе комиссия рекомендовала аналогичный препарат, но с меньшей дозировкой, сославшись на отсутствие поставок.

Суд постановил, что замена не обоснована, и признал незаконным оспариваемое решение комиссии.

24 сентября об этом рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

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