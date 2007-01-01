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В Калуге суд признал незаконным замену жизненно важного препарата девочке-инвалиду

Анастасия Каторгина

Родители ребенка с муковисцидозом обратились в суд, чтобы оспорить решение врачебной комиссии, рекомендующей препарат с меньшей дозировкой.

Анастасия Каторгина 234 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники