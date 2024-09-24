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Общество

В Калуге 15 пар поженились в красивую дату

Свадьбу они сыграли во вторник, 24.09.24, рассказали в городском загсе.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
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В нынешнем году на 24 число каждого месяца приходится большое количество браков.

В следующем году ожидается, что калужане будут чаще назначать свадьбу на 25 число.

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