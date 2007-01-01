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«Архбум Тиссью Групп»: наши сотрудники — главная ценность компании

11:09 сегодня
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Молодое калужское предприятие названо работодателем года.

«Работодатель года» — ​ежегодный проект медиахолдинга «Комсомольская правда — ​Калуга», участниками которого становятся ведущие предприятия региона. Голосованием калужане заявляют, в каких компаниях у сотрудников хороший доход, комфортные условия труда и перспективы профессионального роста.

Номинантом (лауреатом) этого года стало относительно молодое предприятие «Архбум Тиссью Групп». Производство санитарно-­гигиенических изделий пять лет назад открылось в индустриальном парке Ворсино.

Современное отечественное производство

Туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки из 100%-но отечественной целлюлозы выпускаются под брендом Soffione, который занимает четвертое место на российском рынке и первое место в категории «4+ слоя» туалетной бумаги.

ООО «Архбум Тиссью Групп» работает независимо от внешнеполитических условий, поскольку бумага —­основа для всех видов изделий — поставляется с Архангельского ЦБК, частью которого является калужский завод.

Санитарно-­гигиенические изделия производятся только из стопроцентно чистой целлюлозы, без молекулярного хлора и гипохлорита. Высокое качество продукции полностью соответствует требованиям международных стандартов и успешно проходит ежегодный надзорный аудит.

В настоящее время предприятие выпускает 70 тысяч тонн продукции, или 720 млн рулонов санитарно-­гигиенических изделий в год. В 2024 году Soffione представило изделия с первой водорастворимой втулкой, разработанной в России.

На благо региона и жителей

— За последние пять лет наше предприятие внесло свой вклад в развитие региона, в первую очередь мы создали более 650 рабочих мест, и в плане создать ещё более 200, — ​говорит начальник отдела управления персоналом ООО «Архбум Тиссью Групп» Наталья КЛИМКИНА. — ​У нас сотрудники получают стабильную работу и возможность профессионального роста.

За пять лет мы перечислили в бюджет региона свыше 591 миллиона руб­лей налоговых отчислений. Приятно осознавать, что эти средства помогают улучшать инфраструктуру региона, поддерживать социальные программы и развивать местные проекты, что, в свою очередь, положительно сказывается на уровне жизни населения.

Мы активно участвуем в общественной жизни региона. Высаживаем деревья, чтобы улучшить экологическую обстановку, и организуем донорские акции, в которых наши сотрудники сдают кровь, помогая тем, кто в ней нуждается. Особое внимание уделяем поддержке ветеранов, а также участвуем в благотворительных инициативах. «Архбум Тиссью Групп» является партнёром таких крупных спортивных событий, как Калужский космический марафон и Атомный марафон. Мы не просто спонсируем мероприятия — ​наши сотрудники сами участвуют в этих забегах, выбирая здоровый образ жизни. Мы верим, что спорт объединяет людей и мотивирует их на достижение новых вершин как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. 

Здесь хочется работать

Почему столько голосов было отдано за компанию как «Работодателя года»? Предприятие обеспечивает всесторонний комфорт и соцгарантии для заводчан.

В «Архбум Тиссью Групп» работает много семейных пар, есть те, кто приехал в Калужскую область из других регионов, в том числе из Архангельска. К слову, переехавшим сотрудникам на некоторое время предоставляется жильё, пока человек не адаптируется.

Каждый работник получает стабильную и достойную зарплату с первого дня оформления по ТК РФ. Доставка до предприятия из всех ближайших городов осуществляется на корпоративном транспорте, и планируется расширение маршрутов.

Компания обеспечивает сотрудникам комфортные рабочие места с хорошим оборудованием и техникой: современные технологии на каждом этапе производства, большие производственные цеха, неукоснительное соблюдение техники безопасности, везде чистота и порядок — ​каждому приятно работать в больших и светлых технологичных помещениях.

Для результативной работы важно качественное и полноценное питание, которому на предприятии уделяется особое внимание. В столовой заводчан ждёт разнообразное меню: горячее первое и второе, салаты, напитки и десерты.

Существуют дотации на питание, другими словами, часть стоимости обеда сотрудника оплачивает работодатель.

Внимание к здоровью работников немаловажно для руководства: на предприятии каждому выдаётся полис ДМС, включающий стоматологию! Предусмотрена компенсация затрат на занятия спортом: стоимость абонемента сотрудника в спортзал будет частично компенсирована.

«Архбум Тиссью Групп» традиционно награждает заводчан за профессиональные достижения. Как минимум дважды в год для этого есть прекрасный повод: профессиональный праздник и Новый год.

Сплочение коллектива и укрепление профессионального уровня проходит благодаря конкурсам профмастерства.

Год назад на заводе соревновались водители­-погрузчики, в этом году мастерство продемонстрируют сотрудники службы качества. Победителям вручаются достойные подарки и премии.

Честная победа

— Прежде всего, мы гордимся тем, что за короткое время смогли максимально загрузить производственные мощности, гордимся участием в крупных национальных проектах: «Производительность труда» и «Лидеры производительности», — ​говорит об успехах предприятия Наталья Климкина. — ​Добиться таких результатов было бы невозможно без сплочённого коллектива. Мы формируем команду единомышленников, готовых разделять наши ценности и работать на результат. Наши сотрудники — ​главная ценность компании, и их вовлечённость напрямую влияет на эффективность бизнеса.

Профессионализм и компетенции наших сотрудников позволили компании заслуженно получить престижную награду «Работодатель года-​2024». Это подтверждает успешность наших кадровых стратегий и значительный вклад персонала в укрепление конкурентоспособности компании на рынке.

Получение награды «Работодатель года-2024» — ​это, безусловно, огромная честь и признание всех наших усилий по созданию комфортной и благоприятной рабочей среды. Эта награда подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, заботясь о сотрудниках, об их развитии и благополучии. Мы всегда стараемся строить такую культуру внутри компании, где каждый чувствует себя ценным, где каждый может расти и достигать своих целей. Эмоции, конечно, переполняют — ​гордость за всю нашу команду, благодарность каждому сотруднику за его вклад в успех компании. Эта награда — ​заслуга каждого, кто работает в «Архбум Тиссью Групп». Это достижение вдохновляет нас двигаться дальше и укреплять нашу позицию как одного из лучших работодателей в регионе.  

 

 

По вопросам трудоустройства звоните: +7 (920) 090-01-45, Анна.

https://arh-tissue.ru/

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