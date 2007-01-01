В Калужской области запустили спецпроект #МнениеЭксперта

Он создан в рамках единого портала муниципального служащего «Муниципалитеты.РФ», рассказали в правительстве региона.

С помощью спецпроекта будут обсуждаться актуальные вопросы в работе муниципалитетов.

Первую колонку для портала написал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин. Он объяснил, как благоустройство общественных пространств влияет на облик российских городов, а также привёл примеры успешной современной урбанистики.

В нашей области с 2018 года благоустроены 1700 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды».

Панин подчеркнул, что с помощью проектов ФКГС жители превращаются в более профессиональных горожан, которые ценят пространство вокруг себя.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее рассказывал, что за 2024 год в регионе благоустроят около 60 парков, набережных и других общественных пространств.