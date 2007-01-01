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Общество

Для эффективной работы Государственной Думы необходимо применять новые форматы

08:41 сегодня
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Фото: duma.gov.ru.
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Об этом заявил Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая седьмую сессию VIII созыва.

По мнению спикера, комитеты должны предлагать новые подходы, а депутаты, фракции инициировать их, если будет видна результативность.

- Здесь у нас нет никаких ограничений, - считает Володин. - Говоря о повышении эффективности, мы учитываем не только региональные форматы и выездные заседания, но и изменения работы в самой Государственной Думе.

Накануне этот вопрос детально прорабатывался на заседании Совета Госдумы. Участники обсуждения пришли к мнению, что необходимо реализовать новые подходы к проведению «правительственных часов», которые на сегодняшний момент представляют собой плановые отчеты министерств, сообщает сайт Дума ТВ.

- Правильно будет все‑таки исходить из проблем, - уверен спикер Госдумы, отмечая, что данный формат является более сложным и ответственным.

На практике это означает следующее: повестку должны определять избиратели, направляя депутатам конкретные запросы, обозначая проблемы. Решение этих задач должно быть проработано с профильными министерствами в режиме «правительственных часов».

Инициативу спикера поддержал глава кабинета министров Михаил Мишустин. По его мнению, новый формат правительственных часов даст возможность кабмину более ясно понимать и разбирать актуальную проблематику, а значит находить эффективные пути решения возникающих задач при поддержке депутатского корпуса. 

Председатель Госдумы привел в пример прошедшее летом расширенное заседание Совета ГД на тему организации детского оздоровительного отдыха. Кроме того, по его словам, доказали свою эффективность выездные совещания Совета в Санкт-Петербурге и Самаре.

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