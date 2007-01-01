Для эффективной работы Государственной Думы необходимо применять новые форматы
Об этом заявил Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая седьмую сессию VIII созыва.
По мнению спикера, комитеты должны предлагать новые подходы, а депутаты, фракции инициировать их, если будет видна результативность.
- Здесь у нас нет никаких ограничений, - считает Володин. - Говоря о повышении эффективности, мы учитываем не только региональные форматы и выездные заседания, но и изменения работы в самой Государственной Думе.
Накануне этот вопрос детально прорабатывался на заседании Совета Госдумы. Участники обсуждения пришли к мнению, что необходимо реализовать новые подходы к проведению «правительственных часов», которые на сегодняшний момент представляют собой плановые отчеты министерств, сообщает сайт Дума ТВ.
- Правильно будет все‑таки исходить из проблем, - уверен спикер Госдумы, отмечая, что данный формат является более сложным и ответственным.
На практике это означает следующее: повестку должны определять избиратели, направляя депутатам конкретные запросы, обозначая проблемы. Решение этих задач должно быть проработано с профильными министерствами в режиме «правительственных часов».
Инициативу спикера поддержал глава кабинета министров Михаил Мишустин. По его мнению, новый формат правительственных часов даст возможность кабмину более ясно понимать и разбирать актуальную проблематику, а значит находить эффективные пути решения возникающих задач при поддержке депутатского корпуса.
Председатель Госдумы привел в пример прошедшее летом расширенное заседание Совета ГД на тему организации детского оздоровительного отдыха. Кроме того, по его словам, доказали свою эффективность выездные совещания Совета в Санкт-Петербурге и Самаре.
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