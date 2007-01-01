В Калуге полицейские провели рейды для поддержания общественного порядка
Сотрудники патрульно-постовой службы зафиксировали 15 случаев нарушений административного законодательства. Об этом 24 сентября сообщили в региональном УМВД.
Полиция девять раз пресекла распитие алкоголя в общественных местах, на всех нарушителей составили протоколы. Еще одного мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Также было выявлено два случая курения в общественных местах, по которым также оформили протоколы.
В ходе рейда был найден человек, не оплативший штраф.
В дополнение, правоохранители провели беседы с жителями Калуги о различных видах мошенничеств.
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