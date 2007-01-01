В Калуге полицейские провели рейды для поддержания общественного порядка

Сотрудники патрульно-постовой службы зафиксировали 15 случаев нарушений административного законодательства. Об этом 24 сентября сообщили в региональном УМВД.

Полиция девять раз пресекла распитие алкоголя в общественных местах, на всех нарушителей составили протоколы. Еще одного мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Также было выявлено два случая курения в общественных местах, по которым также оформили протоколы.

В ходе рейда был найден человек, не оплативший штраф.

В дополнение, правоохранители провели беседы с жителями Калуги о различных видах мошенничеств.