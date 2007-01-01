Зарплату воспитателей в детских садах обещают повысить до 48 тысяч рублей

Во вторник, 24 сентября, об этом заявили в министерстве образования и науки Калужской области.

- Увеличение зарплаты до 48 тысяч рублей для педагогов детских садов планируется к концу учебного года, - пояснили в министерстве. - Это именно средний уровень зарплаты. Индивидуальный уровень зарплаты зависит от объема учебной нагрузки, профессиональных достижений и результатов работы педагога.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в бюджете области заложат больше миллиарда рублей на повышение зарплат учителям в школах и воспитателям в детских садах.