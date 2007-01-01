+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
Новость дня Общество

В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика

Во вторник, 24 сентября, она появилась рядом с офисным зданием на улице Театральной, 38.
Дмитрий Ивьев
18:27 сегодня
0 443
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Недалеко от перекрёстка с улицей Кропоткина разместили космонавтика-связиста.

Его открытие приурочено ко Дню российского интернета, отмечаемого 30 сентября.

Вскоре все калужские космонавтики могут появиться на «Яндекс.Картах». Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский сообщил, что переговоры на этот счёт уже ведутся.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
8 оценили
13%
0%
0%
0%
50%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Не может быть

...
Общество
В Калужской области усилился кадровый голод
14:22 сегодня
2 2322
Bungee

Недавно были на Байконуре с детьми. Эта женщина шла рядом с повозкой, на ней сидел ребенок, она на него сильно кричала. Затем подошла к нам и стала попрошайничать. Узнали потом у знакомых, что она все время здесь ходит. Страшно, ведь рядом несколько школ…

...
Общество
Цыганка напугала калужан в микрорайоне Байконур
14:20 сегодня
1 2643
mrTJohn

Во времена СССР, обучение оплачивало государство, сейчас же родители студента. Поэтому государство с их распределением можно смело посылать лесом, вместе с 52% компаний.

...
Общество
В Калуге 52% компаний выступили за обязательное распределение студентов
14:15 сегодня
1 466
Н.Влюбчивый

Пока у калужского педа не отберут бюджет специалистов в Калуге не будет.

...
Общество
В Калужской области усилился кадровый голод
13:49 сегодня
2 2322
VGA

Хвалить за это? Сначала они

...
Общество
За неделю из Калуги вывезли 78 КАМАЗов мусора
13:47 сегодня
1 484
VGA

Ни одного не видел в СВЕТООТРАЖАЮЩИМ жилете,а в шлеме вообще никого. Ездят как хотят,ПДД для них не существуют.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
13:23 сегодня
2 706
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Накопленные деньги можно использовать через 15 лет с момента заключения договора😡

...
Общество
Калужане внесли в программу долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей
11:28 сегодня
2 689
shurup

Отличная новость! Побольше бы таких.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге открылась космическая школа на Байконуре
10:58 сегодня
2 1767
ajax

Ныне команда не заслуживает столько много знаков! Нечего особенно расписывать. Ни стадиона, ни команды, ни идей, ни поддержки от влиятельных людей... Пожилым поклонникам футбола, видимо, не дождаться добротной игры на переполненном домашнем стадионе... Жаль...

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» проиграла лидеру турнирной таблицы
10:48 сегодня
1 1096
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Благоустройство
В Калуге потрескались Гостиные ряды
09:34 сегодня
2 1442
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImltdytOei9PRVpxaWpGZTdqM1E0ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiaFNjd2crWDN2TVYzQnRnb2RndThTa2dmVlB4SXN1eklXZUNxSUhkR3Ntdmg3Qm5tMXVVYVF0dGIvNDN6ZDl5Nmk0ZjljUXN4ZUNoaUozSUZPSDVsWXRENjAyRjV3T2VybnVQT1lJZXIza2lwMFExbEt4dnhjcElsV3lqdDNrRTQyVk9pYVF6blZIQ2M2MlFIMFVZU2RnQmluUnJxQ3ZCWGd5UE1ic3VINC9zZDlteEEwbmJSNlBDQ25Udm9YTXgxeWNxVTRRL24rdFNLQzRwUnlHQkUwdThiZEtOek5LNUJtN25YcEpMWWUyVmRQOTVHN2xRam9jOVNvcDdQRjgxNXFGTFQ5ZWxzRHVGU3did2tTVlN0UkgreFU3Q1NPaU84WnRmejRKRlRTRkNrdG1hRGZzWS9teHNZZ3pLY014eXE2dkJ0ZTNEeXNySFdQOXRVZUN0ZUFSZm12MHlKem8zWU9EeWdLbEE3ZEJQdWhsWUozY1R6UnVic0wrTURvMXhNOS96OVF6VG9wTFJoVHREREpubTBoRnk0SzhERXNRZStwOEVidmk4OGl5N0xlcTBVVTdEQTV6Y2F1OWxUQXQ0Nm1RNFdqWW84am9RdXZ0R3pzcWVaNitpUHZHRHp4bytNN0FxblRNTE5jNGFVOWFUUmlwam1XTkIwTHFucDgvN2wyTWhNMkhncytocDJnU2xrWDJMMElDMExzNG03VWFJNkpBMG5sZmhhMXJ0VDM1SCtRZWg2M1lTQ2k1SEhzQ1kvZkRiOXh5QTFBRFgrWGIyZnIrRExmQUxWcENWaTd0c3lPb0pHb3VzUUc3K1dSTmY5MENxNGxUckZSalYzNEtmcSIsIm1hYyI6Ijk2ZjY3OGNhZTBiOWYyYWM5MmI3NjU2ZjkzZWM4NDc3OTMwZTUwNzdlNTQxMWEyYjc1ODMwOTg5NGY2YWYwYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik9uREJ6cS9qcjN6ZThHcDBiUmtzWEE9PSIsInZhbHVlIjoiQTdPUm45aTU4eW9Mb09ZMkxyamwydWVNNTJ4NUM2MlNlMUU3Z0toOHkwVmErUEN2MC93S2Y3RkFVS2JOenh0eERYa0t3WUNONzN5dDhXOTVYSGxDRVQ0VTFpZE95N3ZIeUJybktzaWlabEh1THhCcUxZeUkzMjdsQWpKdGd5c3VFOXY4UzhpYVpvVnpHakFuemNpbmJiSy9GRlJsYWd2K1cwaVB1WU1GdmdHTGoyQ3VNN0FuY0pNWVpnV2NROERkOHY2S0hVaTZJVC81cWpncGtzNW1rZlp0dEtZSWVGNThNSFRYOUJjVEEzSzN5UVhIZDcwQk5vWVovSVN5SktVd1JGWXZRRktvOTZYU1pFU3h3Y3RrUEhqVVpLYm9MV0wzVlA5UUg3VXc0TkVjdjYyRGpWNjJwc2xScWlmcXpFUHB0NWNVbElaMFl2aTY0bW44NlcvbVVJU2dFUW85cVpjS1VGbGdPd1JiME9nN0ZHR2VVbG9MVUMwUUdBaEFBdXp3WjIveDVwYUtNaFBWRVlRTXFiNGNkbGJObkU3TEV4cUF4dG9ZRHRBOW5qWXZ2eFhncFQxdmZ5ODlLUUQ5Q0RldyIsIm1hYyI6IjlhZmRkODFlOTQzNmYxZWI2ZDdmNjMzNTBiMzE1MDhlYzAzMGI1OWQzZjg4YWZlNmNmYTY1OGFmYmNiMWY0NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+