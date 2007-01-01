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В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика

Дмитрий Ивьев

Во вторник, 24 сентября, она появилась рядом с офисным зданием на улице Театральной, 38.

Дмитрий Ивьев 443 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники