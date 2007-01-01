В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
Во вторник, 24 сентября, она появилась рядом с офисным зданием на улице Театральной, 38.
Недалеко от перекрёстка с улицей Кропоткина разместили космонавтика-связиста.
Его открытие приурочено ко Дню российского интернета, отмечаемого 30 сентября.
Вскоре все калужские космонавтики могут появиться на «Яндекс.Картах». Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский сообщил, что переговоры на этот счёт уже ведутся.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша