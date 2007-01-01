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В Калужской области открылся сезон охоты

Дмитрий Ивьев

До 28 февраля будущего года можно отстреливать зайцев, лис и енотовидных собак, сообщили во вторник в «Калугаоблохоте».

Дмитрий Ивьев 301 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники