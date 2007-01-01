В Калужской области открылся сезон охоты
До 28 февраля будущего года можно отстреливать зайцев, лис и енотовидных собак, сообщили во вторник в «Калугаоблохоте».
До 10 января продлится охота на лосей.
- Нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, - напомнили в «Калугаоблохоте».
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