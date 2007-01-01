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Общество

Семейный парк-отель «Яхонты Таруса» получил награду «Работодатель года»

Чистая природа, все условия для работы и официальная зарплата более 100 000 рублей.
15:56 сегодня
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Агентство «Комсомольская правда-Калуга» объявило победителей премии «Работодатель года 2024». Одним из лидеров голосования стал загородный отель «Яхонты Таруса».

Семейный комплекс расположен в границах Тарусского заповедника, экологически чистого района Калужской области. Здесь все пронизано спокойствием и умиротворением. Первозданная тишина природы и пение птиц позволяет отдохнуть от городского шума и будничной суеты, замедлить мгновения уходящей осени.

Семейный отель и площадки для бизнеса

Парк-отель «Яхонты Таруса 4*» — это отдых и время на себя для родителей, регулярные увлекательные мероприятия для детей, спорт и активные игры для всей семьи.  

Компании часто выбирают отель в качестве площадки для проведения деловых и корпоративных встреч: бизнес-сообществу предлагают банкетные залы и площадки под открытым небом, конференц-залы, переговорные комнаты.

«Яхонты Таруса» — это заповедные места, комфортные условия размещения, трехразовое питание по системе «шведский стол», выбор дополнительных услуг.

Чистота, уют и особые условия для гостей отеля создаются руками профессиональной команды сотрудников: администраторы радушно встретят гостей, горничные подготовят идеально убранный номер, шеф-повар и его команда предложат вкусное разнообразие блюд, - от качественной работы каждого создается общее впечатление о месте.

Работать с душой

Здесь работают с душой и по любви, поэтому руководство «Яхонты Таруса» благодарит своих сотрудников достойной оплатой их труда. Зарплата работника на любой позиции - от 100 000 рублей в месяц на руки!

Сегодня в отеле трудятся около 150 человек, дополнительно открыты вакансии на ряд позиций. Жителей Калужской области приглашают стать частью сплоченной и виртуозной команды семейного парка-отеля.

Для сотрудников на разных позициях организован различный график работы: стандартная восьмичасовая пятидневка, график 2/2 по двенадцать часов, сутки через трое, что позволяет подобрать для себя оптимальный вариант.

Для новых сотрудников, в том числе без опыта, есть сопровождение от опытных коллег: обучение, наставничество, поддержка и введение в коллектив.

Для проживания работников отеля предоставляется современное общежитие: мужские и женские комнаты 1-5 кроватей, комфортная мебель и обстановка, санузел и душевые на этаже.

Для удобного рабочего процесса все организовано как нельзя лучше. У каждого сотрудника под рукой есть все необходимое для поставленных задач: полный набор современных инструментов для мастеров различных направлений, удобные и качественные средства для уборки помещений, необходимые расходные материалы и прочее, - каждый работник выполняет свои задачи, не отвлекаясь на поиск недостающих ему вещей, под рукой есть все и даже больше.

В течение дня персонал может сделать перерыв в комнате отдыха сотрудников, там уютно и спокойно можно ожидать появления новых рабочих задач.

Есть вакансии!

Сегодня отель «Яхонты Таруса» предлагает работу вахтовым методом по ряду вакансий. Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата от 100 000 рублей после вычета налогов, бесплатное проживание в общежитии, полноценное вкусное трехразовое питание, выдача удобной и функциональной униформы. Кроме того, работодатель компенсирует релокацию сотрудникам - 3000 рублей в одну сторону.

Если тебе по душе работа в семейном отеле среди заповедной природы, если ты любишь преображать мир вокруг и делать людей счастливее, а трудиться добросовестно, приходи в команду профессионалов «Яхонты Таруса».

Сегодня требуются:

- Кухонные рабочие (мойщики посуды)

- Горничные

- Уборщики

- Грузчики

- Подсобные рабочие

- Дежурные мастера

- Электрики

- Сантехники

- Операторы котельной

- Официанты, бармены

- Администраторы службы приема и размещения, боулинга

- Механик боулинга

- Воспитатель детской комнаты

-Аниматоры.

Место работы: Калужская обл., Жуковский район, деревня Грибовка (территория отеля Яхонты Таруса).

Контакт для связи: +7 (985) 791-75-45, +7 (967) 091-40-73.

yahonty.ru

Реклама. Информация на момент публикации. ООО «УК «ЯХОНТЫ» ОТЕЛИ.РУ». erid: 2VfnxyCQz7S

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