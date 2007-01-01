За неделю из Калуги вывезли 78 КАМАЗов мусора

Городские службы продолжают очищать контейнерные площадки от стихийных свалок.

Как сообщил 24 сентября городской голова Дмитрий Денисов, за прошедшую неделю было убрано 116 контейнерных площадок и вывезено 1560 кубометров отходов, другими словами, 78 КАМАЗов.

Градоначальник также отметил, что за состоянием контейнерных площадок следят и ремонтируют их.