Прививку от гриппа сделали 75 406 жителей Калужской области

Такие данные на 23 сентября опубликовало региональное министерство здравоохранения.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках.

Также 25-26 сентября медики будут дежурить в гипермаркете на Грабцевском шоссе, 95. В среду – с 9:00 до 15:00, в четверг – с 13:00 до 17:00.

- В наличии вакцины – Совигрипп и Флю-М, - пояснили в Минздраве. - Также будут доступны прививки от дифтерии. Для вакцинации берите с собой паспорт, полис и СНИЛС.