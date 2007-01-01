Жителю Калужской области, пострадавшему от радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставили дополнительный отпуск

Как 24 сентября сообщило региональное надзорное ведомство, Людиновская городская прокуратура провела проверку.

В октябре 2023 года мужчина попросил оплатить ему дополнительный двухнедельный отпуск, положенный ему по закону, но ОСФР отказал ему. Фонд объяснил это отсутствием удостоверения единого образца, подтверждающего его статус добровольно выехавшего из зоны отселения.

После обращения Людиновской прокуратуры в суд, орган удовлетворил требования прокурора, восстановив право калужанина на дополнительный отпуск.