В Калужской области усилился кадровый голод

На одну вакансию приходится только три резюме. Это характерно для дефицита соискателей, сообщили 24 сентября в службе исследований HeadHunter.

В августе 2023 года конкуренция составляла 3,1 резюме на одну вакансию.

Как отмечают авторы исследования, такие показатели свидетельствуют о выраженной нехватке людей. Острым дефицит станет, если будет меньше двух резюме на одну вакансию.

Уже сейчас в Калужской области тяжело найти работников в некоторых сферах. В розничной торговле на одну вакансию приходится одно резюме, среди рабочих – 2 резюме, в автомобильном бизнесе – 2,1, продажах, строительстве и недвижимости – 2,2.

А как обстановка у вас на работе? Хватает людей? Расскажите в комментариях!