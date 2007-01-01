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Общество

В Калужской области школьникам рассказали про ПДД

Профилактическое мероприятие для учеников первого класса провела Госавтоинспекция.
Анастасия Каторгина
11:56 сегодня
0 167
УМВД по Калужской области
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24 сентября об этом сообщило управление МВД по Калужской области.

Ребята из Перемышльской школы путешествовали по станциям ПДД, где для них были подготовлены загадки из мультфильмов, игры и викторины.

Дети также принесли клятву пешехода, обещая следовать правилам дорожного движения и обучать им других.

В завершение мероприятия первоклашкам дали возможность побыть в роли инспектора и посидеть в полицейском автомобиле.

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Отличная новость! Побольше бы таких.

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best85

Печальная статистика,но пустая...! Причины ДТП ? 90% по вине велосипедистов! Ни одного не видел в СВЕТООТРАЖАЮЩИМ жилете,а в шлеме вообще никого. Ездят как хотят,ПДД для них не существуют. А гаишникам всё по......

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Всыпать ремня этому мальчику,а велосипед на штраф стоянку! Может урок будет и для родителей тоже! Слез перевёл свой "ЛИСОПЕД" и продолжай движение. Эти лисопедисты задолбали уже....!

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Печально,но бабы дуры...! Что такой за статус - "сожительница"? В наше время это называлось .....!

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О чём пишут все эти журналисты?

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