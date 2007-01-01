В Калужской области школьникам рассказали про ПДД

Профилактическое мероприятие для учеников первого класса провела Госавтоинспекция.

24 сентября об этом сообщило управление МВД по Калужской области.

Ребята из Перемышльской школы путешествовали по станциям ПДД, где для них были подготовлены загадки из мультфильмов, игры и викторины.

Дети также принесли клятву пешехода, обещая следовать правилам дорожного движения и обучать им других.

В завершение мероприятия первоклашкам дали возможность побыть в роли инспектора и посидеть в полицейском автомобиле.