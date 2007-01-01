В Калужской области стартовал конкурс «Мама-предприниматель»

Он проводится уже седьмой год, рассказали 24 сентября в правительстве региона.

Программа рассчитана на пятидневное обучение основам менеджмента, маркетинга и управления финансами.

Участницы будут посещать различные калужские предприятия, запланированы мастер-классы.

В этом году участницы представили на конкурс проекты из различных сфер - от создания украшений до открытия бьюти-студий.

Победительницы конкурса получат по 100 тысяч рублей, чтобы реализовать свой проект.

Также проходит федеральный этап этого конкурса. Там за лучшие проекты предусмотрены гранты до миллиона рублей.