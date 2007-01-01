В Калужской области стартовал конкурс «Мама-предприниматель»
Он проводится уже седьмой год, рассказали 24 сентября в правительстве региона.
Программа рассчитана на пятидневное обучение основам менеджмента, маркетинга и управления финансами.
Участницы будут посещать различные калужские предприятия, запланированы мастер-классы.
В этом году участницы представили на конкурс проекты из различных сфер - от создания украшений до открытия бьюти-студий.
Победительницы конкурса получат по 100 тысяч рублей, чтобы реализовать свой проект.
Также проходит федеральный этап этого конкурса. Там за лучшие проекты предусмотрены гранты до миллиона рублей.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша