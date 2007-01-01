В Калуге заболеваемость ОРВИ превысила пороговые значения

За неделю, с 16 по 22 сентября, зафиксировано 2783 случая.

Пороговые значения в городе превышены в среднем на 4,8%, сообщили в понедельник в региональном Роспотребнадзоре. Но больше всего болеют взрослые – показатели предыдущих лет превышены на 81,4%.

В целом по Калужской области за неделю заболели ОРВИ 5109 человек. В больницы попали 30.