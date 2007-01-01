В Калуге ищут работников на зарплату в 150 тысяч рублей

Такие деньги готовы платить в месяц в нескольких сферах.

Топ лучших предложений месяца во вторник, 24 сентября, составил сервис SuperJob.

В частности, 150 тысяч предлагается управляющему песчаным карьером.

Также до 150 тысяч в месяц могут получить водители категории C. Им нужно будет доставлять грузы и следить за состоянием транспорта.

Директору сервисного центра предлагают от 146 тысяч.

В список вакансий с наибольшей зарплатой в Калуге также попали повар-универсал (до 120 тысяч рублей) и торговый представитель (от 104 тысяч).