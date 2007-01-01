В Калуге ищут работников на зарплату в 150 тысяч рублей
Такие деньги готовы платить в месяц в нескольких сферах.
Топ лучших предложений месяца во вторник, 24 сентября, составил сервис SuperJob.
В частности, 150 тысяч предлагается управляющему песчаным карьером.
Также до 150 тысяч в месяц могут получить водители категории C. Им нужно будет доставлять грузы и следить за состоянием транспорта.
Директору сервисного центра предлагают от 146 тысяч.
В список вакансий с наибольшей зарплатой в Калуге также попали повар-универсал (до 120 тысяч рублей) и торговый представитель (от 104 тысяч).
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