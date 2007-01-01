Шапша поздравил победителей журналистского форума «Вся Россия»
Мероприятие прошло в Сочи на прошлой неделе.
Как отметил Шапша, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв высоко оценил калужский стенд на форуме.
В рамках мероприятия участники от нашего региона сделали презентацию Калужской области.
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Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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