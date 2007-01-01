Калужская область вошла в десятку лучших по индексу цифровизации «IQ-городов»
Также в этом рейтинге Калуга оказалась среди пяти лучших в категории «Крупные города».
Как отметили в правительстве, высокие показатели достигнуты в том числе благодаря проекту «Безопасный город», интеллектуальной транспортной системе, навигационной информационной системе, платформа обратной связи и другим.
Комментируя это, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил навести порядок с уборкой мусора. Он пообещал присоединиться к контролю с помощью «Монитора мэра».
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....