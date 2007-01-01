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Главная Новости Общество Калужская область вошла в десятку лучших по индексу цифровизации «IQ-городов»
Общество

Калужская область вошла в десятку лучших по индексу цифровизации «IQ-городов»

В понедельник, 23 сентября, на заседании правительства об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Разумовский.
Дмитрий Ивьев
15:00 23.09
0 250
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Также в этом рейтинге Калуга оказалась среди пяти лучших в категории «Крупные города».

Как отметили в правительстве, высокие показатели достигнуты в том числе благодаря проекту «Безопасный город», интеллектуальной транспортной системе, навигационной информационной системе, платформа обратной связи и другим.

Комментируя это, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил навести порядок с уборкой мусора. Он пообещал присоединиться к контролю с помощью «Монитора мэра».

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Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
13:02 23.09
3 976
ajax

мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:42 23.09
3 976
Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:39 23.09
2 1970
ajax

Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге просят снести заброшенный дом
12:39 23.09
1 926
ajax

Не понял, а зачем спилили лиственницы и ели??????????? Заставь дурака...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:29 23.09
2 1970
Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:04 23.09
3 976
ILR

Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
10:50 23.09
2 1583
Александр KU

И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
10:10 23.09
3 2366
йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
09:51 23.09
2 1583
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Всё уже украдено, снято до вас...

...
Авто и транспорт
В центре Калуги перекрыли движение из-за съемок фильма
09:11 23.09
3 1922
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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