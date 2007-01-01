Калужская область вошла в десятку лучших по индексу цифровизации «IQ-городов»

В понедельник, 23 сентября, на заседании правительства об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Разумовский.

Также в этом рейтинге Калуга оказалась среди пяти лучших в категории «Крупные города».

Как отметили в правительстве, высокие показатели достигнуты в том числе благодаря проекту «Безопасный город», интеллектуальной транспортной системе, навигационной информационной системе, платформа обратной связи и другим.

Комментируя это, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил навести порядок с уборкой мусора. Он пообещал присоединиться к контролю с помощью «Монитора мэра».