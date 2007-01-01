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Общество

В Калужской области назвали лучших участковых

Полиция 23 сентября подвела итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2024.
Дмитрий Ивьев
16:20 сегодня
0 96
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В онлайн-голосовании победил Артур Титов из Обнинска. Он работает в 54-м, 55-м, 56-м районах наукограда и микрорайоне Экодолье. На этой территории живёт более 6000 человек.

Второе место занял Алексей Самусь из Сухиничей. На его участке живёт больше 2000 человек.

Третьей стала Руслана Сафронова из Калуги. На её участке более 4000 жителей.

Победители вышли в следующий этап конкурса. В итоге должны выбрать одного представителя от области, который представит регион на федеральном уровне.

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Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

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В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
13:02 сегодня
3 713
ajax

мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу

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В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:42 сегодня
3 713
Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

...
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12:39 сегодня
2 1391
ajax

Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

...
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ajax

Не понял, а зачем спилили лиственницы и ели??????????? Заставь дурака...

...
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12:29 сегодня
2 1391
Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

...
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В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:04 сегодня
3 713
ILR

Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

...
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В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
10:50 сегодня
2 1306
Александр KU

И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

...
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Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
10:10 сегодня
3 2253
йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

...
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В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
09:51 сегодня
2 1306
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Всё уже украдено, снято до вас...

...
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09:11 сегодня
3 1810
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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