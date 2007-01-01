В Калужской области назвали лучших участковых

Полиция 23 сентября подвела итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2024.

В онлайн-голосовании победил Артур Титов из Обнинска. Он работает в 54-м, 55-м, 56-м районах наукограда и микрорайоне Экодолье. На этой территории живёт более 6000 человек.

Второе место занял Алексей Самусь из Сухиничей. На его участке живёт больше 2000 человек.

Третьей стала Руслана Сафронова из Калуги. На её участке более 4000 жителей.

Победители вышли в следующий этап конкурса. В итоге должны выбрать одного представителя от области, который представит регион на федеральном уровне.